El Tuto sigue recuperándose de la grave lesión que lo tiene al margen y este miércoles se conocieron importantes novedades. Fernando Ortiz lo espera para no fichar otro arquero.

Fernando De Paul complicó a Colo Colo después de sufrir una grave lesión que lo ha tenido lejos de las canchas. El Tuto debió ser operado en el Cacique y los hinchas se preguntan cuándo es que estará de vuelta, algo pro lo que hubo novedades este miércoles.

El arquero no ha sido opción para Fernando Ortiz tras presentar una avulsión proximal del isquiotibial derecho. Esto dio paso a la irrupción de un Gabriel Maureira que ha dado seguridad, lo que por ahora no acelera el retorno del argentino-chileno.

Sin embargo y pese a que hoy no es una preocupación, se conoció que el guardameta ya tiene fecha para volver a ser alternativa. Y esto ocurriría entre agosto y septiembre, cuando estén jugando ya la segunda rueda de la temporada 2026.

Fernando De Paul regresa en agosto a Colo Colo

El retorno de Fernando De Paul en Colo Colo está cada vez más cerca. El Tuto sigue trabajando en su recuperación y este miércoles revelaron cuándo es que estará de vuelta en los trabajos del plantel.

Fernando De Paul se prepara para volver a las canchas en Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores Mañañeros de Radio ADN confirmó la noticia. “Desde el lado de De Paul creen que en agosto o septiembre estaría listo“, señaló.

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La noticia sin duda es un alivio para Colo Colo, donde se habían planteado ir a buscar un arquero en el mercado de fichajes de invierno. El buen nivel que ha mostrado Gabriel Maureira le da tranquilidad a Fernando Ortiz, quien dejaría ese cupo para pensar en refuerzos en otra zona.

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Esto deja instalada la duda de lo que pasará con el tercero en la fila: Eduardo Villanueva. Si Fernando De Paul regresa con la segunda rueda ya en marcha y el juvenil de 19 años sigue jugando, el otro canterano seguirá quedándose sin espacio, lo que frena su carrera a sus 21 años.

Fernando Ortiz tendrá que tomar importantes decisiones en torno a la portería alba de cara a la segunda rueda. Esperando al capitán de esta campaña, el DT deberá definir si deja salir a quien hoy es el tercer guardameta albo para que no siga perdiendo tiempo valioso.

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Fernando De Paul está trabajando en su recuperación para poder volver a jugar con Colo Colo. El Tuto quiere recuperar su lugar como titular en el Cacique, pero por ahora su foco está en que su vuelta sea en las mejores condiciones posibles.

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En resumen, Colo Colo y De Paul