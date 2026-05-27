Se viene duelo de equipos tradicionales en sus países, quienes buscarán hacer historia y bordarse una estrella continental en el escudo.

Se viene una final histórica en Europa: Crystal Palace enfrentará al Rayo Vallecano, en lo que es la primera vez que juegan una definición continental para ambos. Por eso los ojos del planeta fútbol estarán puestos esta tarde en el duelo de Conference League.

La tercera copa en importancia del Viejo Continente tiene ya a Leipzig (sede del partido) repleto de hinchas ingleses y españoles. El duelo es a partido único y será arbitrado por el juez italiano Maurizio Mariani.

El Palace viene de perder ante el Arsenal en Premier League, elenco que levantó la copa en su cancha. Mientras tanto, en la Conference League vencieron al Shakhtar de Ucrania. Por su parte, el equipo español hizo lo propio con el Estrasburgo de Francia.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs Rayo Vallecano?

La final de Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano será hoy miércoles 27 de mayo, a las 15:00 horas de Chile. Se podrá ver en TV en vivo por el canal ESPN. Además estará disponible vía streaming en Disney+ en su plan premium.

Las hinchadas ya presentes en Alemania.

El elenco inglés viene de una irregular temporada, donde cerró en la posición 15° de la Premier League, con 45 unidades y seis sobre el West Ham, quien terminó descendiendo.

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Por su parte, el Rayo Vallecano tuvo mejor año tras el octavo lugar en La Liga. El equipo hispano cosechó 50 unidades y espera ligrar el trofeo para seguir en las grandes ligas de europa.