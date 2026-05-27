Los azules saben que tendrán una tremenda presión por dar caza a los albos en la tabla de posiciones.

Universidad de Chile trabaja con presión en la previa al compromiso del sábado, donde debe recibir a Deportes Concepción, por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Nacional.

Todo por la gran diferencia en la tabla de posiciones que les ha sacado Colo Colo en la pelea por el título, donde los azules, con un partido menos, están 13 puntos abajo de los punteros.

Por lo mismo, este fin de semana la U comienza un proceso donde no puede seguir perdiendo puntos, con una presión para el plantel de Fernando Gago, que también lucha por no verse afectado por los líos dirigenciales en Azul Azul.

Fabian Hormazábal asegura que han trabajado en las falencias de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Hormazábal asegura que se preocupan sólo de lo futbolístico

Uno que sacó la voz por el plantel de Universidad de Chile fue Fabián Hormazábal, quien deja en claro que como plantel saben que no pueden bajar los brazos y menos seguir perdiendo terreno en la pelea por el título.

“Creo que debemos estar tranquilos y que no podemos perder más puntos. Concepción es un equipo que está necesitado de puntos, viene del partido pasado de un triunfo, pero tenemos que enfocarnos en nosotros y contrarrestar sus virtudes para quedarnos con los puntos”, explicó Hormazábal.

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En ese sentido, no quiso profundizar en lo problemas que tiene la dirigencia, donde deja en claro que, al menos el camarín, sólo se enfoca en lo que pasa en la cancha.

“Ha sido una semana bastante intensa, tanto así en los entrenamientos. Sumamos mucha intensidad que nos viene bien a la hora de los partidos, físicamente estábamos llegando justos, estos días nos ha hecho bien y esperamos se vea reflejado“, explicó.

Revisa sus declaraciones:

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