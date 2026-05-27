Los azules tienen que armar nuevamente a su defensa, teniendo en cuenta que Ramírez y Zaldivia se mantienen en diferenciado.

Universidad de Chile sigue preparando su encuentro de la jornada del sábado, donde debe recibir a Deportes Concepción, por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Nacional.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago se ha enfocado en poder recuperar a sus lesionados, con especial foco en su dupla defensiva: Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez.

Todo, porque, desde la ausencia de ambos jugadores, la U no ha podido ganar sumando dos derrotas consecutivas, lo que pesa a la hora de conformar la última línea de los azules.

Nicolas Ramírez lleva dos partidos fuera en la U, justo los dos perdidos. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez siguen diferenciados en la U

Fernando Gago sufre un dolor de cabeza esta semana, porque llegando a la mitad de semana todavía no puede recuperar a Matías Zaldivia ni a Nicolás Ramírez.

Así también lo confirmó el medio Emisora Bullanguera, quienes aseguran que ambos defensores se mantienen entrenando de manera diferenciada en el Centro Deportivo Azul.

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Esto complica el panorama para el compromiso ante Deportes Concepción, donde hay una obligación de volver al triunfo, para no dejar escapar más a Colo Colo y tampoco acercarse a la zona roja de descenso.

Por lo mismo, se comienza a tantear que se repita la última dupla defensiva que estuvo en la derrota por 1-0 ante Cobresal, cuando puso de estelares a Franco Calderón y Bianneider Tamayo.

Un panorama que vuelve a complicar a un Fernando Gago que ha visto nublar el panorama en la U, teniendo en cuenta que a tres fechas del final de la primera rueda están a 13 puntos de Colo Colo que es el puntero.

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