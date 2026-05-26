Lucas Janson es el primer nombre que suena en el radar de la U, teniendo en cuenta los pobres minutos al otro lado de la Cordillera.

El mercado de fichajes de Universidad de Chile comenzó a encender la chimenea para la ventaja de mitad de temporada, con un nombre bombástico que viene desde Boca Juniors.

Así al menos ha empezado a sonar, más allá de que el técnico Fernando Gago ha dicho públicamente que no quiere hablar del tema, hasta terminar la primera rueda.

Pero hay situaciones que empiezan a salir a la luz, con el nombre del primer jugador que habría pedido el técnico argentino de los azules: el delantero Lucas Janson.

Fernando Gago tiene la opción de traer tres refuerzos en U de Chile. Foto: Manuel Lema/Photosport

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Lucas Janson en el radar de Gago con U de Chile

Una información que publicó el sitio La Magia Azul, donde pusieron sobre la mesa el primer refuerzo para Universidad de Chile, moviendo el piso entre los delanteros bullangueros.

“El nombre de Lucas Janson tomó fuerza en las últimas horas como uno de los apuntados por Gago para reforzar a la U. El extremo izquierdo, a quien el entrenador conoce de su etapa en Boca, aparece como una de las prioridades para potenciar las bandas ofensivas del cuadro universitario“, explican.

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“El jugador tiene contrato hasta diciembre de 2027. Sin embargo, ha estado completamente relegado del primer equipo, sumando muy pocos minutos y quedando fuera de las convocatorias regulares por decisión técnica, situación que le abre la puerta a la U para un posible préstamo”, detallaron.

En ese sentido, también recuerdan que no es primera vez que el rápido delantero aparece en la mirada de los azules, porque ya fue sondeado en el mercado de fichajes de 2023 con Mauricio Pellegrino, pero no llegó a un acuerdo cuando estaba en Vélez Sarsfield.

Lucas Janson tiene contrato con Boca hasta fines de 2027. Foto: Boca Juniors.

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Los pobres números de Lucas Janson en Boca

La temporada de Lucas Janson en Boca Juniors ha estado lejos de ser buena, donde una lesión lo privó las primeras fechas y luego, simplemente, no fue considerado.

En ese sentido, el delantero argentino de 31 años cuatro partidos en la temporada, tres por el Torneo de Apertura y otro por la Copa Argentina, con 260 minutos dentro de la cancha.

Si bien en Argentina le buscan salida, dependerá del técnico Fernando Gago los jugadores que puede seducir para venir a la U, teniendo en cuenta que puede incorporar tres nombres.

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