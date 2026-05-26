La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó el fallo inicial y hay importante cambio en la Segunda División.

Nuevo sacudón en el fútbol chileno. Esta vez, la Segunda División Profesional tuvo la ratificación de una sanción que mueve la tabla de posiciones de la tercera categoría de nuestro balompié.

El castigo es para Deportes Rengo, quien en la fecha 1 del torneo no se pudo presentar a su duelo ante Provincial Osorno. La sanción apunta a que el elenco oro y cielo vulneró el reglamento por no pagar a tiempo la boleta de garantía del torneo.

Lo anterior, mientras tenían un complejo panorama económico y administrativo por líos judiciales en la formación de jugadores, con otros clubes. Así, el Tribunal de Disciplina de la ANFP sentenció el 3-0 para Osorno, lo que ratificó ahora la Segunda Sala.

Tabla: así queda la Segunda División Profesional

Con los tres puntos ratificados vía adminitrativa, Provincial Osorno alcanzó la cima de la zona sur de la Segunda División. Los toros son punteros ahora junto a Deportes Colchagua, quien antes del fallo era el único líder de ese grupo.

Deportes Rengo no solo recibió el castigo de los puntos (partido perdido por 3-0 administrativamente), sino también una multa. Esta sanción económica es de 50 unidades de fomento, equivalente a poco más de 2 millones de pesos.

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Con ese panorama, la zona sur tiene dos líderes y más atrás sigue Santiago Morning como clasificado directo a la liguilla por el ascenso. En la zona norte, Santiago City es puntero indiscutido, con 13 unidades.

Foto: El Rancaguino.

En la próxima fecha, Osorno visitará a Santiago Morning en La Pintana, este sábado 30 de mayo, a las 15:00 horas. Por su parte, Deportes Rengo queda libre, donde necesita sumar puntos en la segunda rueda para sacar pasajes a la pelea por subir a la B.

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