El Nano y el gerente deportivo del León de Collao le quitaron total importancia a la presencia del icónico Gerardo Manuel Reinoso en el cuerpo técnico. "Él y yo queremos ganar, ante eso no hay parentesco que valga", dijo.

Fernando Díaz cree que no hay ninguna polémica en que haya incorporado al suegro de Joaquín Larrivey al staff técnico de Deportes Concepción. Dice que hace años lo han hablado. Y no duda del profesionalismo del Bati. Tampoco piensa que haya intereses cruzados.

Todo eso desató la inclusión de Gerardo Manuel Reinoso al staff técnico del Nano Díaz. La Vieja había vislumbrado un 2026 turbulento para el León de Collao. Y así no más fue. Por esas cosas del fútbol, el otrora talentosísimo jugador argentino que pasó por River, Boca, Independiente y la UC llegó a los lilas.

El primero que fue requerido por eso fue Aiderson Abreu, gerente deportivo del Conce. El venezolano respondió la parte inicial de la consulta. Y requirió una aclaración para la segunda. “En relación al parentesco, no entendí muy bien la pregunta. ¿La puedes repetir?”, pidió.

Fernando Díaz junto a la Vieja Reinoso y Aiderson Abreu en su presentación. (Foto: Deportes Concepción).

De nuevo recibió la interrogante respecto al lazo familiar entre Larrivey y Reinoso. “Ahí son decisiones del cuerpo técnico, Nos presentó su staff. Creemos en el profesionalismo, más allá de si tienen parentesco o no. Hoy por hoy hay en el fútbol mundial de esos casos”, apuntó Abreu.

Y dirigió la visión hacia uno de los animadores que tiene La Liga de España. “El Cholo Simeone por ejemplo tiene a su hijo jugando en el Atlético Madrid. Mientras seas profesional no lo vemos como algo negativo ni positivo”, aseguró el gerente deportivo de los lilas.

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Diego Simeone le da indicaciones a su hijo Giuliano en el Atlético Madrid. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

Tiene razón: Giuliano Simeone milita en los Colchoneros, donde es dirigido por su padre. “Simplemente hay profesionalismo, cada quien se dedica a lo que se tiene se dedicar. No fue un tema a tratar”, reconoció Aiderson Abreu. No tuvo relevancia en la determinación.

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Fernando Díaz no tiene dudas de que la presencia de Gerardo Reinoso será aporte para Deportes Concepción y dice que nunca fue tema para él la cercanía con Joaquín Larrivey. “He cambiado no tantas veces en el cuerpo técnico. Volví a trabajar con Carlos Roque, estuve 10 años con él”, describió el Nano.

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“Logramos varios objetivos en diferentes clubes. Por varios motivos personales no pudo venir en los últimos años. Era muy bueno volver a trabajar con él por la cercanía y el conocimiento. Con Gerardo yo evalué todo el cambio hace rato. Venimos conversando hace varios años”, contextualizó el avezado DT, campeón con la Unión Española en 2005.

El Nano Díaz vio en las tribunas del Ester Roa Rebolledo el triunfo del Conce vs Huachipato. (Marco Vazquez/Photosport).

Y profundizó. “Fuimos compañeros, Gerardo fue un gran jugador. Yo no tanto, ya me preparaba para ser entrenador. Determiné cambiar y se presentó esta opción. Tuvimos conversaciones con otros equipos y por diferentes motivos no llegué. No me enamoró como me enamoró Deportes Concepción. A pesar de la situación deportiva, que también se evalúa”, repasó Fernando Díaz.

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“Hace tres o cuatro meses todo el mundo sabía que iba a trabajar con Gerardo. No me hace ningún ruido. Yo quiero ganar, Gerardo quiere ganar y cualquier pariente quiere ganar. En el fútbol hay muy poco espacio para otro pensamiento que no sea ganar. Ni siquiera el romanticismo. Ese conocimiento podría ser más provechoso que negativo, no lo había pensado”, cerró el Nano.

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