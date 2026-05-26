Los Piratas no pudieron con el Bolso, pero recibieron una mano para avanzar en la punta de su grupo. Tienen ventaja rumbo a la próxima ronda.

Coquimbo Unido no se cansa de hacer historia y avanza a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en grande. Este martes los Piratas cayeron por la cuenta mínima ante Nacional en Uruguay, pero igual clasificó a la próxima ronda como el puntero del Grupo B.

El elenco dirigido por Hernán Caputto hizo todo lo posible ante un Bolso que se jugaba su chance de ir a Copa Sudamericana. Los dueños de casa se hicieron respetar en un partido apretado, pero que no terminó de amargar a los aurinegros.

Pese a que cayeron en Uruguay, a los Piratas les cayó un enorme regalo con la igualdad de Deportes Tolima y Universitario. Uno que les aseguró la cima de la tabla de posiciones y que les permite sellar una campaña de aquellos a nivel internacional.

Coquimbo Unido se mete en octavos de final de Copa Libertadores como líder

A Coquimbo Unido le terminó saliendo todo bien pese a que perdió en su visita a Nacional. Los Piratas cayeron por 1 a 0 ante el Bolso, pero la ventaja que sacaron fechas anteriores les permitió clasificar a octavos de final de Copa Libertadores como líderes del Grupo B gracias al empate de Tolima y Universitario.

Coquimbo Unido no pudo con Nacional y cerró la fase de grupos de Copa Libertadores con una derrota, pero clasificado como líder. Foto: Coquimbo Unido.

El encuentro prometía ser muy disputado y respondió a las expectativas. Sin embargo y para mala suerte de los chilenos, los locales se pusieron en ventaja gracias a un tiro libre de otro partido de Maximiliano Gómez en apenas 6′ minutos de juego.

En Coquimbo Unido se rearmaron durante la pausa de hidratación y se comenzaron a adueñar de la pelota, pero sin claridad frente a la portería. Guido Vadalá fue quien más peligro generó, aunque no estuvo fino para igualar las cosas.

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En la segunda etapa las cosas no cambiaron mucho y, pese a que hubo modificaciones en los planteles, ninguno pudo empatar o estirar la ventaja. Eso sí, el resultado le servía a ambos ante lo que estaba pasando con Deportes Tolima y Universitario, quienes con su 0 a 0 le dejaron la mesa servida a ambos.

El objetivo que tenían los aurinegros se cumplió y con creces, extendiendo lo bueno que hicieron en la campaña 2025. Ahora, por primera vez en su historia jugarán una ronda de eliminación en el principal torneo de clubes del continente, algo que deja a los hinchas felices pese al resultado.

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Coquimbo Unido ya está en octavos de final de la Copa Libertadores y lo hace como líder de su grupo. Los Piratas festejan una clasificación histórica y que esperan no desaprovechar.

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