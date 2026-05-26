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Copa Libertadores

Coquimbo clasifica como líder a octavos de final de Copa Libertadores pese a derrota con Nacional

Los Piratas no pudieron con el Bolso, pero recibieron una mano para avanzar en la punta de su grupo. Tienen ventaja rumbo a la próxima ronda.

Por Jp Viluñir Silva

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Coquimbo Unido cayó ante Nacional pero igual quedó como líder en Copa Libertadores.
© Coquimbo UnidoCoquimbo Unido cayó ante Nacional pero igual quedó como líder en Copa Libertadores.

Coquimbo Unido no se cansa de hacer historia y avanza a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en grande. Este martes los Piratas cayeron por la cuenta mínima ante Nacional en Uruguay, pero igual clasificó a la próxima ronda como el puntero del Grupo B.

El elenco dirigido por Hernán Caputto hizo todo lo posible ante un Bolso que se jugaba su chance de ir a Copa Sudamericana. Los dueños de casa se hicieron respetar en un partido apretado, pero que no terminó de amargar a los aurinegros.

Pese a que cayeron en Uruguay, a los Piratas les cayó un enorme regalo con la igualdad de Deportes Tolima y Universitario. Uno que les aseguró la cima de la tabla de posiciones y que les permite sellar una campaña de aquellos a nivel internacional.

Coquimbo Unido se mete en octavos de final de Copa Libertadores como líder

A Coquimbo Unido le terminó saliendo todo bien pese a que perdió en su visita a Nacional. Los Piratas cayeron por 1 a 0 ante el Bolso, pero la ventaja que sacaron fechas anteriores les permitió clasificar a octavos de final de Copa Libertadores como líderes del Grupo B gracias al empate de Tolima y Universitario.

Coquimbo Unido no pudo con Nacional y cerró la fase de grupos de Copa Libertadores con una derrota, pero clasificado como líder. Foto: Coquimbo Unido.

Coquimbo Unido no pudo con Nacional y cerró la fase de grupos de Copa Libertadores con una derrota, pero clasificado como líder. Foto: Coquimbo Unido.

El encuentro prometía ser muy disputado y respondió a las expectativas. Sin embargo y para mala suerte de los chilenos, los locales se pusieron en ventaja gracias a un tiro libre de otro partido de Maximiliano Gómez en apenas 6′ minutos de juego.

En Coquimbo Unido se rearmaron durante la pausa de hidratación y se comenzaron a adueñar de la pelota, pero sin claridad frente a la portería. Guido Vadalá fue quien más peligro generó, aunque no estuvo fino para igualar las cosas.

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En la segunda etapa las cosas no cambiaron mucho y, pese a que hubo modificaciones en los planteles, ninguno pudo empatar o estirar la ventaja. Eso sí, el resultado le servía a ambos ante lo que estaba pasando con Deportes Tolima y Universitario, quienes con su 0 a 0 le dejaron la mesa servida a ambos.

El objetivo que tenían los aurinegros se cumplió y con creces, extendiendo lo bueno que hicieron en la campaña 2025. Ahora, por primera vez en su historia jugarán una ronda de eliminación en el principal torneo de clubes del continente, algo que deja a los hinchas felices pese al resultado.

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¿Puede este Coquimbo Unido pelear la Copa Libertadores?

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Coquimbo Unido ya está en octavos de final de la Copa Libertadores y lo hace como líder de su grupo. Los Piratas festejan una clasificación histórica y que esperan no desaprovechar.

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45+5' - ¡FINAL Y CLASIFICACIÓN HISTÓRICA!

Coquimbo Unido cae por la cuenta mínima ante Nacional pero avanza como líder del Grupo B a los octavos de final de Copa Libertadores.

90+4' - AMARILLA EN COQUIMBO

Lucas Pratto es amonestado.

88' - CAMBIO EN COQUIMBO

Alejandro Azócar reemplaza a Benjamín Chandía.

84' - AMARILLA EN COQUIMBO

Benjamín Gazzolo es amonestado.

82' - CAMBIO EN NACIONAL

Juan Cruz de los Santos ingresa por Rodrigo Martínez.

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73' - CAMBIO EN COQUIMBO

Nicolás Johansen reemplaza a Dylan Glaby.

67' - ÚLTIMA PAUSA DE HIDRATACIÓN

Hernán Caputto le pide al plantel de Coquimbo Unido que tenga una "pausa para jugar".

60' - CAMBIO EN COQUIMBO

Luis Riveros reemplaza a Guido Vadalá.

58' - CAMBIO OBLIGADO EN NACIONAL

Baltasar Barcia, que había ingresado en el segundo tiempo, se va por problemas físico. Ingresa Luciano Boggio.

48' - ¡AMARILLA EN COQUIMBO!

Manuel Fernández es amonestado.

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45' - ¡SEGUNDO TIEMPO EN MARCHA Y CON CAMBIOS!

En Nacional, Nicolás Lodeiro, Tomás Viera y Luis Mejía son reemplazados por Emiliano Ancheta, Baltasar Barcía e Ignacio Suárez.

45+8' - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Con Coquimbo Unido terminando mucho mejor, Nacional se impone por la cuenta mínima en la Copa Libertadores. Con esto, el Bolso se mete en Copa Sudamericana y los Piratas siguen líderes, pero esperando que Tolima no le gane a Universitario. Por ahora, igualan sin goles.

45+3' - OTRA AMARILLA EN NACIONAL

Agustín Rogel ve la cartulina por reclamos.

44 ' - ¡VAR Y EXPULSADO EN NACIONAL!

Tomás Viera finalmente ve la tarjeta roja por la grave falta contra Francisco Salinas.

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42' - ¡AMARILLA EN NACIONAL!

Fuerte entrada de Tomás Viera que le cuesta la tarjeta, aunque todos reclaman algo más.

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30' - ¡COQUIMBO INTENTA PERO NO DA EL ÚLTIMO GOLPE!

Los Piratas manejan el balón pero no pueden definir de buena manera frente al arco.

22' - ¡PAUSA DE HIDRATACIÓN!

"Allá nos pasó lo mismo, no se salgan del partido. Tranquilidad", le dice Hernán Caputto a los jugadores de Coquimbo Unido para buscar el empate en Uruguay.

18' - ¿ESO NO ES ROJA?

Tremenda falta contra Vadalá que ni el juez ni el VAR consideran como para expulsión.

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11' - PRIMERA AMARILLA DEL PARTIDO

Dylan Glaby es amonestado en Coquimbo Unido.

8' - ¡GOOOOOOL DE NACIONAL!

Hermoso tiro libe de Maxi Gómez para que el Bolso se ponga en ventaja 1 a 0 ante Coquimbo Unido.

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1' - ¡A RODAR LA PELOTITA!

Coquimbo Unido sale a defender el liderato del Grupo B de la Copa Libertadores visitando a Nacional.

¡BUEN AMBIENTE EN URUGUAY!

El plantel de Coquimbo Unido termina el calentamiento y se prepara para ir por los tres puntos ante Nacional.

¡ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B!

Así están los Piratas:

¡EL ONCE DE NACIONAL!

Estos son los elegidos del Bolso:

¡FORMACIÓN DE COQUIMBO UNIDO!

Así van los Piratas esta noche:

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¿DÓNDE VER EL PARTIDO DE NACIONAL Y COQUIMBO?

El encuentro por la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores será transmitido en TV por la señal de ESPN 5 y de manera online en Disney+.

ESPN 5

  • VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
  • DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
  • Claro:177 (SD) – 477 (HD)
  • Entel: 218 (HD)
  • Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
  • TU VES: 516 (SD)

NACIONAL NO LLEGA BIEN

Si bien ganó ante Albion en el torneo uruguayo, el Bolso es colista del grupo en Copa Libertadores.

¡PIRATAS EN RACHA!

Coquimbo Unido llega en medio de un gran momento y cuatro partidos sin saber de derrotas. En la última fecha del torneo lograron un empate 1 a 1 en su visita a Everton.

¡COQUIMBO QUIERE DAR EL GRAN GOLPE!

¡Muy buenas tardes, redgoleras y redgoleros! Este martes 26 de mayo desde las 20:30 horas los Piratas visitan a Nacional ya con la clasificación a octavos de final asegurada pero tratando de asegurar el liderato.

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