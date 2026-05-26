El ex Yingo ingresó a Vecinos al Límite tras su separación de Marité Matus donde estaría protagonizando un intenso acercamiento con la ex de Marcelo Ríos.

Camilo Huerta ha estado en el centro de la polémica durante el último tiempo, especialmente tras su separación con Marité Matus y las declaraciones cruzadas entre ambos. Ahora, el ex Yingo vuelve a captar la atención luego de sumarse al reality Vecinos al Límite donde ya inició rumores de romance.

Esta supuesta relación aún no se ha visto en televisión debido al desfase de la emisión, sin embargo, en un reciente capítulo ya se mostró un intenso acercamiento entre los participantes.

El intenso acercamiento entre Camilo y Paula

Esa noche, el equipo rosado celebró con una fiesta en la casa de lujo, instancia a la que también fueron invitados los otros capitanes: Camilo, Paula y Joche. Durante la jornada hubo sensuales bailes entre Julia, Felipe y Matías, además de otro momento entre Paz y Felipe.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue protagonizado por Huerta, quien realizó un baile erótico para Paula y terminó quedando en ropa interior, sorprendiendo a todos los presentes.

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“Me la jugué toda, ya firmé el divorcio (…) Hice algunos movimientos pélvicos del recuerdo, espero que le haya gustado. Fue con mucho profesionalismo”.

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Asimismo, no ocultó su atracción por su compañera. “Me he fijado harto en Paula, no puedo negarlo, me parece muy atractiva. Es mi musa inspiradora para competir. Me gusta que es grande, adulta, la tiene clara, le ha pasado de todo, no está ni ahí con nada”.