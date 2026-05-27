Es oficial: Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda se casaron en Chile

El futbolista y la joven influencer mostraron parte de la celebración en redes sociales.

Sonaron las campanas de boda. Esto debido a que durante la jornada de este miércoles Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda confirmaron el gran momento de la pareja, y finalmente se casaron.

En una ceremonia realizada en Santiago, el futbolista y su pareja dieron el sí y contrajeron el vínculo por el civil. El ex Colo Colo había realizado la propuesta hace unos días y está semana finalmente se concretó el anhelado compromiso.

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Los fanáticos de la pareja aplaudieron este importante paso. Además llovieron los elogios para Camila Sepúlveda y su look para la ceremonia. “Pensé que era Kim Kardashian”, “Preciosa top”, “Princesa” y “Siempre bella”, fueron los comentarios para el atuendo de la joven.

Por su parte, Jordhy decidió publicar un boomerang en Instagram junto a su esposa. “Casados”, fue el mensaje junto con una postal mostrando los anillos de casados. “Te amo”, replicó Camila acompañado con un emoji de “enamorada”.

La publicación de Camila Sepúlveda tras confirmar matrimonio con Jordhy Thompson

So hasta tuvieron tiempo para compartir parte del menú que pudieron disfrutar, donde se apreciaron diversas elecciones desde hamburguesas hasta hostias a la parmesana.

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El futuro de Jordhy Thompson: ¿Vuelve a Colo Colo?

Pero en medio de esta importante ceremonia, también se empieza a hablar del futuro de Jordhy Thompson. El jugador de 21 años tiene contrato con el FC Orenburg hasta junio del 2027. Sin embargo, vería con buenos ojos la opción de salir del fútbol ruso. Como era de esperarse su nombre empezó a sonar en Colo Colo y también se indicó que podría tener ofrecimientos desde México.

“Jordhy es un muy buen jugador. Tuvo una salida compleja en su minuto, siendo muy chico. He visto que ahora está formando una familia y también por ese lado en lo personal me alegro y que pueda estar bien, tranquilo y formando una familia”, destacó Edmundo Valladares, presidente del CSyD.

Sin embargo, el dirigente enfatizó que el tema de contrataciones aún no se aborda por lo que no hay nada concreto con su carta. Cabe consignar que el mínimo que exige su actual club son 2,5 millones de dólares.

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En resumen:

El futbolista Jordhy Thompson se casó este miércoles con su pareja Camila Sepúlveda en Santiago.

El jugador de 21 años mantiene contrato vigente con el FC Orenburg hasta junio de 2027.

El dirigente Edmundo Valladares aclaró que no hay nada concreto sobre contrataciones del exalbo.