Los cruzados llegan como lider del grupo y buscarán un triunfo en La Bombonera.

Universidad Católica sigue firme en la pelea por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Los cruzados llegarán con vida a la última fecha del Grupo D, donde enfrentarán a Boca Juniors en un duelo decisivo y dependiendo de sí mismos para clasificar.

Escenario que se explica por la importante victoria conseguida ante Barcelona de Ecuador en el Claro Arena, con un 2-0 gracias a la gran actuación de Fernando Zampedri, que jugó con una fractura nasal que no le impidió marcar los dos goles del triunfo de La Franja.

U. Católica enfrenta a Boca Jrs en La Bombonera por Copa Libertadores – Photosport

¿Dónde ver U. Católica vs. Boca Juniors EN VIVO?

Universidad Católica y Boca Juniors, juegan este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile en La Bombonera, por la sexta fecha del grupo D en Copa Libertadores.

El partido entre Cruzados y Xeneizes será transmitido por TV en Chile en la señal de ESPN5 por TV y de forma online por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

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ver también Programación Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: Agenda de partidos y horarios de la Fecha 6

Tabla de posiciones grupo D de la Copa Libertadores

Grupo D – Copa Libertadores 🥇 1. Boca Juniors 0 pts 🥈 2. Universidad Católica 0 pts 🥉 3. Barcelona SC 0 pts 4. Cruzeiro 0 pts

En resumen…