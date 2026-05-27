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Copa Libertadores

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite U. Católica vs. Boca Juniors en Copa Libertadores

Los cruzados llegan como lider del grupo y buscarán un triunfo en La Bombonera.

Por Franccesca Arnechino

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Católica enfrenta a Boca Jrs en La Bombonera, con la misión de ganar la sexta fecha.
© Photosport.Católica enfrenta a Boca Jrs en La Bombonera, con la misión de ganar la sexta fecha.

Universidad Católica sigue firme en la pelea por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Los cruzados llegarán con vida a la última fecha del Grupo D, donde enfrentarán a Boca Juniors en un duelo decisivo y dependiendo de sí mismos para clasificar.

Escenario que se explica por la importante victoria conseguida ante Barcelona de Ecuador en el Claro Arena, con un 2-0 gracias a la gran actuación de Fernando Zampedri, que jugó con una fractura nasal que no le impidió marcar los dos goles del triunfo de La Franja.

U. Católica enfrenta a Boca Jrs en La Bombonera por Copa Libertadores – Photosport

U. Católica enfrenta a Boca Jrs en La Bombonera por Copa Libertadores – Photosport

¿Dónde ver U. Católica vs. Boca Juniors EN VIVO?

Universidad Católica y Boca Juniors, juegan este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile en La Bombonera, por la sexta fecha del grupo D en Copa Libertadores.

El partido entre Cruzados y Xeneizes será transmitido por TV en Chile en la señal de ESPN5 por TV y de forma online por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

  • VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
  • DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
  • Claro:177 (SD) – 477 (HD)
  • Entel: 218 (HD)
  • Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
  • TU VES: 516 (SD)
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Tabla de posiciones grupo D de la Copa Libertadores

Grupo D – Copa Libertadores
🥇 1. Boca Juniors 0 pts
🥈 2. Universidad Católica 0 pts
🥉 3. Barcelona SC 0 pts
4. Cruzeiro 0 pts

En resumen…

  • Universidad Católica enfrentará a Boca Juniors este jueves 28 de mayo a las 20:30.
  • El partido por la sexta fecha de Copa Libertadores se jugará en La Bombonera.
  • ESPN 5 y Disney+ Premium transmitirá el encuentro de Universidad Católica.
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