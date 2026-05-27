Universidad Católica sigue firme en la pelea por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Los cruzados llegarán con vida a la última fecha del Grupo D, donde enfrentarán a Boca Juniors en un duelo decisivo y dependiendo de sí mismos para clasificar.
Escenario que se explica por la importante victoria conseguida ante Barcelona de Ecuador en el Claro Arena, con un 2-0 gracias a la gran actuación de Fernando Zampedri, que jugó con una fractura nasal que no le impidió marcar los dos goles del triunfo de La Franja.
U. Católica enfrenta a Boca Jrs en La Bombonera por Copa Libertadores – Photosport
¿Dónde ver U. Católica vs. Boca Juniors EN VIVO?
Universidad Católica y Boca Juniors, juegan este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile en La Bombonera, por la sexta fecha del grupo D en Copa Libertadores.
El partido entre Cruzados y Xeneizes será transmitido por TV en Chile en la señal de ESPN5 por TV y de forma online por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente en su plan Premium.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
ESPN 5
- VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
- DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
- Claro:177 (SD) – 477 (HD)
- Entel: 218 (HD)
- Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
- TU VES: 516 (SD)
ver también
Programación Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: Agenda de partidos y horarios de la Fecha 6
Tabla de posiciones grupo D de la Copa Libertadores
En resumen…
- Universidad Católica enfrentará a Boca Juniors este jueves 28 de mayo a las 20:30.
- El partido por la sexta fecha de Copa Libertadores se jugará en La Bombonera.
- ESPN 5 y Disney+ Premium transmitirá el encuentro de Universidad Católica.