El volante de Deportes Concepción puso paños fríos a las especulaciones sobre un posible arribo a Deportes Temuco.

El mercado de fichajes está por comenzar una nueva edición y, con ello, ya empiezan a surgir distintos rumores de transferencias. Uno de los nombres que ha tomado fuerza es el de Ethan Espinoza, quien ha sido vinculado con una posible llegada a Deportes Temuco.

Esto estaría relacionado con el gran momento que vive el cuadro sureño, donde marchan actualmente en el sexto puesto de la tabla de posiciones del ascenso, a lo que se suma que el jugador compartió con Arturo Sanhueza, el actual DT de la escuadra, cuando ambos integraron Fernández Vial.

“Arturo Sanhueza esbozó que ha tenido conversaciones con el jugador y manifestó interés en sumarlo al plantel para el segundo semestre”, informó el medio Ufro Deportes, de la región de La Araucanía.

La reacción de Ethan Espinoza a rumores de fichaje en Temuco

Ante esto, fue el mismo jugador, que actualmente milita en Deportes Concepción, sobre los rumores de fichaje. “Hubo muchos rumores, pero al final no hay que creer todo lo que sale”.

Por su parte, el DT de los Lilas también se refirió a estos rumores. “Ethan es un jugador que desde que salió ha prometido bastante, hay que esperar algún momento en que se consolide, pero es una alternativa válida para que juegue, sobre todo porque te da frescura y te da velocidad, que es importante”.

El jugador anotó recientemente contra Huachipato/Photosport

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El presente de Ethan Espinoza en Concepción

En la presente temporada con el León de Collao, Espinoza ha disputado 10 partidos, siendo titular en 4 de ellos, mientras que en 6 ingresó desde el banco de suplentes. En total, el volante ha sumado 441 minutos en cancha.

En síntesis: