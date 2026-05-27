El entrenador se despidió del conjunto español tras una temporada compleja y sorprendió con una proyección sobre el delantero chileno en la escuadra.

El Elche cerró una temporada compleja en la que logró asegurar la permanencia en la última fecha de LaLiga, evitando el descenso en un final dramático. Tras el término del campeonato, el DT Eder Sarabia anunció que no seguirá en el banquillo del equipo.

En su despedida, el entrenador también se refirió a Lucas Cepeda, en medio de un cierre de ciclo marcado por evaluaciones y definiciones importantes en el plantel.

El presente de Cepeda en el Elche

En el último partido de la escuadra, el jugador chileno no fue citado. Durante la conferencia de prensa, el corresponsal de ADN Deportes en Europa, Eugenio Salinas, preguntó por el chileno

“Es un futbolista que ya he dicho que es parte del proceso, tiene muchísimo talento. El otro día, seguramente si hubiésemos tenido más defensas, los habríamos sacado a colgarlos ahí debajo del larguero”, explicó Sarabia.

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“Es parte de ese proceso de cambiar de vida, de cambiar de fútbol, de cambiar de todo. Pero si él sigue con las ganas, si él se sigue dejando ayudar, el talento y las condiciones las tiene. Tiene que ser un futbolista muy importante en el futuro, en el Elche y en Europa”.

El jugador llegó esta temporada a el Elche. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

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Eder Sarabia se despide del Elche

El DT tenía contrato con el equipo hasta el 2027, sin embargo, explicó sus motivos para despedirse de la escuadra en este momento.

“Es una profesión muy exigente y desatiendes otras cosas importantes. Tu familia, tus hijos, tenemos dos hijos pequeños, la relación con mi mujer que me gustaría que fuera mejor… En lo profesional tengo muchas cosas que mejorar y aprender”.

“Es momento de parar, no vamos a entrenar, nos vamos a tomar unos meses y a partir de ahí prepararnos para atender otras necesidades que son fundamentales. La profesión de entrenador te deteriora físicamente y relaciones y hay aspectos de nuestra vida que queremos cuidar. La decisión la tomamos el domingo con mi mujer y está tomada con calma, claridad y consciencia”, explicó.

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En síntesis: