Alexis Sánchez cierra la temporada con Sevilla siendo uno de los mejores. Pese a que no tuvo los minutos que esperaba, el Niño Maravilla terminó siendo fundamental para que los Blanquirrojos evitaran el descenso antes del final de la campaña 2025/26.
Un análisis de lo que fue todo el último año de los Blanquirrojos instaló al chileno como uno de los jugadores mejores evaluados del club. Sin duda un espaldarazo después de haber estado a nada de un fracaso gigantesco en La Liga de España.
Eso sí, los hinchas esperan por saber si es que ese rendimiento le permitirá ganarse una renovación de contrato. Su vínculo termina a finales de junio y, por ahora, no hay conversaciones como para ilusionarse.
Alexis Sánchez deja el Sevilla destacado como uno de los puntos altos de la temporada
Aún con el poco espacio que tuvo, Alexis Sánchez igual se las arregló para cerrar la temporada 2025/26 siendo uno de los mejores del Sevilla. Sus intervenciones en el peor momento del club lo llevó a ganarse enormes elogios de la prensa española este martes.
Alexis Sánchez pudo jugar su último partido en Sevilla. Foto: Getty Images.
Fue el sitio El Desmarque el que dedicó un análisis a cada uno de los miembros del plantel blanquirrojo. Ahí el chileno se ganó una nota 6, siendo uno de los más altos entre sus compañeros, aunque asumiendo que fue “de los más difíciles de valorar“.
El citado medio valoró el aporte que tuvo Alexis Sánchez para salvar al Sevilla del descenso. “Por momentos pareció un exfutbolista sobre el césped, pero en el tramo final su aportación, su jerarquía y su calidad fueron decisivos“.
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En esa misma línea, remarcaron que el Niño Maravilla deja la institución respondiendo a lo que se le pidió. “Se marcha, a sus 37 años, con la satisfacción del deber cumplido“.
Habrá que ver qué es lo que trae el futuro para el tocopillano. Su nombre ya comienza a sonar en algunos clubes lejos de Europa, por lo que tendrá que tomar una decisión en las próximas semanas.
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Alexis Sánchez se deja querer después de ayudar al Sevilla a no perder la categoría en La Liga de España. El Niño Maravilla recibe el respeto de los hinchas blanquirrojos, los que no imaginaron que se pondría la capa para salvarlos.
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En resumen, Alexis Sánchez y Sevilla
- Rol fundamental para evitar el descenso en La Liga: Pese a no sumar todos los minutos deseados, Alexis Sánchez cerró la temporada 2025/26 siendo fundamental para el Sevilla. El “Niño Maravilla” se alzó como uno de los mejores evaluados del plantel tras ser decisivo en el tramo final para que los Blanquirrojos aseguraran la permanencia en la primera división de España.
- Elogios de la prensa española y “deber cumplido”: Tras un análisis del sitio El Desmarque, el tocopillano recibió una nota 6 (una de las más altas del equipo). El medio destacó que, a sus 37 años, la jerarquía y calidad de Alexis fueron “decisivas” para salvar al club, afirmando que se marcha con la “satisfacción del deber cumplido”.
- Fin de contrato y futuro fuera de Europa: El vínculo de Alexis Sánchez con el Sevilla termina a finales de junio y, por ahora, no existen conversaciones para una renovación. Ante la falta de ofertas para seguir en el Viejo Continente, el goleador histórico de la Roja ya suena en clubes lejos de Europa, por lo que deberá definir su futuro en las próximas semanas.