El Niño Maravilla finalizó la temporada con los Blanquirrojos y, pese a que no la tuvo fácil, terminó como uno de los mejores. Espera por ofertas.

Alexis Sánchez cierra la temporada con Sevilla siendo uno de los mejores. Pese a que no tuvo los minutos que esperaba, el Niño Maravilla terminó siendo fundamental para que los Blanquirrojos evitaran el descenso antes del final de la campaña 2025/26.

Un análisis de lo que fue todo el último año de los Blanquirrojos instaló al chileno como uno de los jugadores mejores evaluados del club. Sin duda un espaldarazo después de haber estado a nada de un fracaso gigantesco en La Liga de España.

Eso sí, los hinchas esperan por saber si es que ese rendimiento le permitirá ganarse una renovación de contrato. Su vínculo termina a finales de junio y, por ahora, no hay conversaciones como para ilusionarse.

Alexis Sánchez deja el Sevilla destacado como uno de los puntos altos de la temporada

Aún con el poco espacio que tuvo, Alexis Sánchez igual se las arregló para cerrar la temporada 2025/26 siendo uno de los mejores del Sevilla. Sus intervenciones en el peor momento del club lo llevó a ganarse enormes elogios de la prensa española este martes.

Alexis Sánchez pudo jugar su último partido en Sevilla. Foto: Getty Images.

Fue el sitio El Desmarque el que dedicó un análisis a cada uno de los miembros del plantel blanquirrojo. Ahí el chileno se ganó una nota 6, siendo uno de los más altos entre sus compañeros, aunque asumiendo que fue “de los más difíciles de valorar“.

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El citado medio valoró el aporte que tuvo Alexis Sánchez para salvar al Sevilla del descenso. “Por momentos pareció un exfutbolista sobre el césped, pero en el tramo final su aportación, su jerarquía y su calidad fueron decisivos“.

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En esa misma línea, remarcaron que el Niño Maravilla deja la institución respondiendo a lo que se le pidió. “Se marcha, a sus 37 años, con la satisfacción del deber cumplido“.

Habrá que ver qué es lo que trae el futuro para el tocopillano. Su nombre ya comienza a sonar en algunos clubes lejos de Europa, por lo que tendrá que tomar una decisión en las próximas semanas.

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Encuesta¿Debería Alexis Sánchez quedarse en Sevilla si le ofrecen renovar? ¿Debería Alexis Sánchez quedarse en Sevilla si le ofrecen renovar? Ya votaron 0 personas

Alexis Sánchez se deja querer después de ayudar al Sevilla a no perder la categoría en La Liga de España. El Niño Maravilla recibe el respeto de los hinchas blanquirrojos, los que no imaginaron que se pondría la capa para salvarlos.

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En resumen, Alexis Sánchez y Sevilla