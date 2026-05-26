Los Piratas salieron a defender la opción de avanzar a la próxima ronda como punteros del Grupo B. Así queda todo luego del cierre de la fase regular.

Coquimbo Unido clasifica a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y lo hace como el puntero de la tabla de posiciones. Este martes los Piratas cayeron por la cuenta mínima en su visita a Nacional y lograron avanzar a la ronda de los 16 mejores de América siendo líderes del Grupo B.

El elenco dirigido por Hernán Caputto había timbrado los pasajes a la próxima fase del certamen en la fecha pasada, pero esta noche querían dar un golpe a la mesa. Para ello debían sumar de a tres ante un Bolso herido y que se jugaba su chance de ir a la Copa Sudamericana.

Y si bien dieron la pelea hasta el final, el cuadro aurinegro no pudo revertir el marcador en contra. Sin embargo, el empate sin goles entre Deportes Tolima y Universitario les permitió ir a la próxima ronda como punteros.

Coquimbo lidera la tabla del Grupo B de Libertadores y avanza en la cima a octavos

Coquimbo Unido cierra una tremenda fase de grupos y avanza a octavos de final como líder de Copa Libertadores. Aún con la derrota por 0 a 1 ante Nacional, los Piratas se quedaron con la punta de la tabla de posiciones.

Coquimbo Unido x en la tabla de posiciones de Copa Libertadores tras x con Nacional. Foto: Coquimbo Unido.

En un encuentro muy parejo, un tiro libre perfecto terminó marcando las diferencias. Una obra de arte de Maximiliano Gómez le dio una victoria muy importante al Bolso y, por suerte, no le costó caro a los chilenos.

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Esto, ya que con este resultado Coquimbo Unido clasifica como líder. Los Piratas cierran la fase de grupos con 10 puntos, instalándose en el primer lugar y asegurando así un puesto clave rumbo a los octavos de final de Copa Libertadores.

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Por su parte, Nacional celebra un triunfo que le da el tercer lugar y, con ello, seguir vivo a nivel internacional. El Bolso llega a las 8 unidades y se mete en Copa Sudamericana. Todo esto, gracias a lo ocurrido entre Deportes Tolima y Universitario, donde ninguno se sacó ventaja y dejó todo como estaba.

Con esto, el cuadro chileno clasifica como líder y tendrá la prioridad para la llave ante el rival que tenga en frente. Sin duda un detalle que puede marcar una diferencia clave en una definición internacional.

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Coquimbo Unido ya está en los octavos de final y cierra una fase de grupos de ensueño en Copa Libertadores. Los Piratas dan un golpe a la mesa y avisan al continente que sueñan con hacer historia.

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Así queda Coquimbo Unido en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026

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En resumen, Coquimbo y Libertadores