El icónico Héctor Kunta Cabello conversó con RedGol, repasó sus memorables campañas en Papayeros y Piratas, además de aquel Mundial de 1987 en el que fue cuarto lugar con la selección chilena.

Este icónico volante de exquisito corte técnico dejó un gran recuerdo en Deportes La Serena, club donde se hizo conocido en el fútbol chileno al nivel de haber sido mundialista con la Roja, pero también tuvo muy buenas campañas en Coquimbo Unido. Y el aurinegro quedó grabado a fuego.

Le dicen el Kunta. Un apodo que lo identificó desde siempre a raíz de su parecido con el personaje de la serie Raíces. Y que seguramente hizo que más de algún lector destapara su nombre: Héctor Cabello. “Estoy trabajando en minería, llevo 15 años trabajando en Copiapó”, le contó a RedGol.

Cabello participó en aquel equipo imborrable de la selección chilena sub 20 que se subió al podio en el Mundial organizado por nuestro país en 1987. Un equipo que tuvo a Luka Tudor, a Raimundo Tupper, Juan Carreño y Pedro Heidi González, entre otros. Bajo la tutela de Luis Ibarra, aquel combinado terminó en el 4° lugar.

Héctor el Kunta Cabello con la camiseta de la selección chilena. (Cedida y retocada con ChatGPT).

¿Todavía juega fútbol?

Sí. Juego en un club amateur y tras mi retiro fui a varios torneos nacionales con una senior, una adulta y una súper senior. Todavía juego fútbol. Sigo en la misma posición.

¿Quién lo descubrió?

el 79, 80, era pasapelotas de Deportes La Serena. Y estaba Dante Pesce. Después me hizo debutar Gregorio Vilches, que era entrenador allá.

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¿Cuáles eran sus ídolos?

Alcancé a ver a Arica (Osvaldo) Hurtado, el Pelé (José Luis) Álvarez, después llegó Torino un brasileño que estuvo Coquimbo y La Serena

¿Su mejor momento en el fútbol?

Hice un gran campaña el 87 con José Sulantay y también fui llamado al Mundial juvenil que se hizo en Chile.

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Un equipo con mediocampo de oro…Sandro Navarrete, Estay, Camilo Pino

Sí, había muy buenos jugadores. Lucho Musrri que se radicó en Serena. Nos encontramos siempre jugando los fines de semana. Tenemos sus roces, jajaja.

Todos los años sonaba en los grandes, pero no lo soltaba La Serena…

Al término del Mundial me quería Cobreloa, que en ese tiempo era un club bastante grande. Soné también en Universidad de Chile y en Colo Colo, pero no se me dio la posibilidad. Jugué cerca de 10 años en La Serena, estuve en Coquimbo ocho años (N de la R: 11 y 5, respectivamente), Santiago Wanderers y Regional Atacama.

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Héctor el Kunta Cabello en La Serena. (Cedida)

¿Y de La Serena qué otro plantel recuerda?

El de 1989. Estábamos con don Lucho Santibáñez, habían varios seleccionados en la adulta: Víctor Merello, Mariano Puyol, Óscar Wirth, Juan Carlos Letelier. Un equipazo. Llegó Gustavo de Luca, después pude jugar con él en Regional Atacama. Hicimos una muy buena campaña. Estaba Marcos Cornez, que en paz descanse. Salió Wilson Contreras que fue a Colo Colo y estuvo en la selección.

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Héctor Kunta Cabello, el crack respetado en La Serena y Coquimbo Unido

Héctor Cabello generó admiración en hinchas de Deportes La Serena, pero también de Coquimbo Unido. Algo poco habitual en el ambiente futbolero, pues son clásicos oponentes. Pero quizás es una señal de los cambios de percepciones en los modos de vida. Una radiografía de la manera actual de concebir las rivalidades.

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¿Por quién fue futbolista?

Desde chico siempre me gustó el fútbol. Admiré siempre a Carlos Rivas por esos años. Practiqué bastantes tires libres por él. Y cuando llegó Torino acá, aprendí mucho de él.

Liminha en un extremo y Torino en el lado derecho, Los dos brasileños que tuvo Coquimbo Unido.

¿Ve fútbol?

Tengo un turno de siete por siete. Cuando estoy de descanso, veo mucho fútbol. En el trabajo cuando me toca de nochero, veo partidos en el día.

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¿Qué le pareció el título de Coquimbo Unido?

Lo de Coquimbo fue grande. Hice muy buenas campañas, llegó un gran jugador como el Bocha Ponce, que jugó en Boca. Me emocioné con el título. Fui parte de esa institución, la campaña de esos jugadores fue muy buena.

Si tuviera que elegir entre La Serena y Coquimbo, ¿qué diría?

En La Serena fueron mis inicios, en Coquimbo hice una muy buena campaña. Fui uno de los jugadores que la gente me quiere y me reconoce. Me siento muy identificado con Coquimbo.

¿Cuál fue su director técnico favorito?

José Sulantay, hombre de la zona. Lo tuve en Serena el 87 y en Coquimbo Unido, donde también hicimos muy buena campaña.

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