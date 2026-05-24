Los Papayeros dieron la sorpresa y le dejaron la mesa servida a los Albos de cara al clásico ante U. Católica.

Deportes La Serena consiguió un triunfazo en la 13° fecha de la Liga de Primera. Vencieron a Deportes Limache y sus goles también se gritaron muy fuerte en Macul.

Los Papayeros venían con muchas dudas y un Felipe Gutiérrez que sumaba criticas. El Tomate Mecánico si bien no venía de ganar, es uno de los animadores del torneo y tenían la presión de quedarse con la victoria para darle caza a Colo Colo, algo que no lograron.

Goleada papayera

Pese al favoritismo de Deportes Limache, esto es fútbol y el encargado de abrir la cuenta fue Deportes La Serena. Nicolás Stefanelli a los 18 minutos rompió el marcador en blanco y aventajó a los locales en el Estadio La Portada. De esa manera se fueron al descanso.

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En el complemento, una ráfaga de goles terminó asegurando la victoria para los Papayeros. Felipe Chamorro al 53′ y Diego Rubio al 55′ liquidaron la historia poniendo el 3-0 parcial. A los 57′ el Tomate Mecánico descontó a través de Marcos Arturia y si bien pudieron hacer otro tanto, Chamorro en el 83′ selló su doblete y el 4-1 final.

De esta manera, Deportes La Serena vuelve al triunfo luego de tres partidos sin abrazarse. Ahora subieron hasta el 12° lugar con 17 puntos, alejándose de la zona de descenso. Deportes Limache por su parte sufre un duro traspié en su ilusión por luchar por el título.

El Tomate Mecánico se estancó en el 3° puesto con 21 puntos, manteniendo la distancia de 6 unidades con el líder Colo Colo. Claro que los Albos enfrentarán a las 18:00 horas a Universidad Católica como visita, encuentro donde tendrán la oportunidad de ampliar la distancia.

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Los dirigidos por Fernando Ortiz tienen la mesa servida para seguir sacando ventaja en la cima. Si vencen a los Cruzados, le sacarán 8 puntos a Huachipato, su más inmediato perseguidor y 9 unidades a Deportes Limache.

Tabla de posiciones: