El argentino Guillermo Farré dejó claro que el defensor de 21 años tiene serias chances de emigrar en el mercado de fichajes que se avecina.

Palestino terminó su participación en la Copa Sudamericana como colista del grupo y, para colmo, con el temor latente de perder a Ian Garguez. El polifuncional defensor que fue mundialista Sub 20 con la selección chilena tiene los días contados en el cuadro árabe.

Así al menos lo manifestó Guillermo Farré luego del empate 1-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Municipal de La Cisterna. Garguez no disputó este partido por una suspensión. Pero de todas maneras fue tema para el DT del cuadro árabe, un símbolo de Belgrano de Córdoba.

“Sabemos que Ian Garguez es un jugador cotizado, muy valorado”, introdujo Farré, autor de un gol que resultó con el descenso de River Plate, precisamente a manos del Pirata cordobés. El mismo rival que le ganó el título en la Liga Profesional de Argentina el fin de semana pasada.

Farré da indicaciones mientras Dilan Salgado saca un lateral. El “24” fue expulsado. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Pero el punto era un posible traspaso del lateral derecho que también puede jugar como defensor central. E incluso como marcador de punta por la izquierda si hace falta. “Si llega una oferta es difícil rechazarla”, reconoció Guillermo Farré. En su minuto, Garguez interesó mucho a Colo Colo, que tiene a Jeyson Rojas y Matías Fernández en la banda diestra.

Ian Garguez celebra su gol ante Universidad de Chile. (Andres Pina/Photosport).

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DT de Palestino asume la segura salida de Ian Garguez

En Palestino saben que Ian Garguez es uno de los jugadores transferibles como en su momento fue Iván Román. Aunque la transferencia del Charru le trajo problemas a los tetracolores: debieron demandar al Atlético Mineiro de Brasil para recibir los pagos correspondientes.

Si Garguez se marcha, la misión de Palestino está clara según Farré. “Se buscará exclusivamente reemplazar esa calidad de jugador”, sentenció el estratego, quien en su carrera como DT tiene un paso por Sporting Cristal de Perú. También en Belgrano, Aldosivi y Estudiantes de La Plata.

Ian Garguez marca a Lautaro Pastrán de Colo Colo. (Diego Martin/Photosport).

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En tanto, Garguez tiene 21 años y suma llamativa experiencia en el Tino: en 56 partidos jugados registra cinco goles. Y también regaló cinco asistencias. Recibió 11 tarjetas amarillas y contabiliza 4 mil 18 minutos de acción.

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Así terminó el Grupo F de la Copa Sudamericana 2026

Palestino cerró el Grupo F con tres puntos al cabo de seis partidos en la fase grupal.

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