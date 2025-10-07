La selección chilena llegó hasta los octavos de final del Mundial Sub 20, fase donde el equipo adiestrado por Nicolás Córdova se despidió con una goleada estrepitosa. El tanto de Juan Francisco Rossel sólo sirvió para hacer decoroso el resultado en ese 4-1 de los aztecas en Valparaíso.

Durante el certamen, Chile tuvo un defensor como uno de los pocos jugadores destacados. Se trata de un futbolista polifuncional que sumó muchos minutos en el plantel estelar de Palestino. Y que anotó el agónico gol que sirvió para la victoria ante Nueva Zelanda en el Grupo A.

Todas las referencias son para Ian Garguez, quien también sacó la voz tras la dura caída contra el Tri. “Duro perder de esta manera. En casa, lo intentamos todo el partido. Creamos oportunidades, México llegó y concretó”, manifestó a Dsports Chile el zaguero, quien en sus inicios fue delantero.

Ian Garguez durante el Mundial Sub 20. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Ahora mirar hacia adelante, pensar en positivo. Se vienen grandes cosas a cada uno de nosotros”, añadió Garguez, quien ya ha tenido presencia en 30 partidos con el Tino, donde ya aportó dos goles y regaló dos asistencias. Un roce que descartó haya sido diferencial con respecto a sus compañeros.

Frente a ese tema que le planteó el periodista Marco Escobar, Garguez aseguró que “por ningún motivo. Cada uno estábamos en lo mismo, remábamos hacia el mismo lugar. Lamentablemente no se dieron los resultados, pero peleamos cada partido”.

Este jugador de la selección chilena lamentó con mucha pena el adiós en el Mundial Sub 20, aunque se mostró favorable al trabajo desarrollado por Nicolás Córdova. De hecho, ni siquiera le deja lugar a las dudas cuando le consultan por la continuidad del DT y si le gustaría.

“Creo que es una respuesta obvia: deseamos que el profesor siga. No tomamos las decisiones, pero felices si sigue. Tiene muchas cosas por enseñarnos”, marcó Ian Garguez, quien le dio un respaldo irrestricto al entrenador, quien no le encontró la vuelta al duelo contra los mexicanos.

Ian Garguez, un bastión indiscutido en la Roja. (Andres Pina/Photosport).

Así las cosas, Garguez cerró el Mundial con la misma cifra que su compañero Felipe Faúndez: disputó los 90 minutos en los cuatro partidos que Chile tuvo en la competencia. Un titular indiscutido que debe cambiar el chip para volver a su club de origen, el Tino.