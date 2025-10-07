Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección chilena

Fue rescatable de la selección chilena en el Mundial Sub 20 y pide que siga Córdova: “Respuesta obvia”

Este zaguero le dio el único triunfo a la Roja en el Mundial y abogó con firmeza por la continuidad del DT. ¡Esto dijo!

Por Jorge Rubio

Este defensor marcó el gol de la agónica victoria ante Nueva Zelanda.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEste defensor marcó el gol de la agónica victoria ante Nueva Zelanda.

La selección chilena llegó hasta los octavos de final del Mundial Sub 20, fase donde el equipo adiestrado por Nicolás Córdova se despidió con una goleada estrepitosa. El tanto de Juan Francisco Rossel sólo sirvió para hacer decoroso el resultado en ese 4-1 de los aztecas en Valparaíso.

Durante el certamen, Chile tuvo un defensor como uno de los pocos jugadores destacados. Se trata de un futbolista polifuncional que sumó muchos minutos en el plantel estelar de Palestino. Y que anotó el agónico gol que sirvió para la victoria ante Nueva Zelanda en el Grupo A.

Todas las referencias son para Ian Garguez, quien también sacó la voz tras la dura caída contra el Tri. “Duro perder de esta manera. En casa, lo intentamos todo el partido. Creamos oportunidades, México llegó y concretó”, manifestó a Dsports Chile el zaguero, quien en sus inicios fue delantero.

Ian Garguez durante el Mundial Sub 20. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Ian Garguez durante el Mundial Sub 20. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Ahora mirar hacia adelante, pensar en positivo. Se vienen grandes cosas a cada uno de nosotros”, añadió Garguez, quien ya ha tenido presencia en 30 partidos con el Tino, donde ya aportó dos goles y regaló dos asistencias. Un roce que descartó haya sido diferencial con respecto a sus compañeros.

Frente a ese tema que le planteó el periodista Marco Escobar, Garguez aseguró que “por ningún motivo. Cada uno estábamos en lo mismo, remábamos hacia el mismo lugar. Lamentablemente no se dieron los resultados, pero peleamos cada partido”.

Publicidad
La ANFP toma una decisión final con el futuro de Nicolás Córdova: ¿Qué será de él tras el Mundial Sub 20?

ver también

La ANFP toma una decisión final con el futuro de Nicolás Córdova: ¿Qué será de él tras el Mundial Sub 20?

Garguez pide que Córdova siga tras dura eliminación de la selección chilena en el Mundial

Este jugador de la selección chilena lamentó con mucha pena el adiós en el Mundial Sub 20, aunque se mostró favorable al trabajo desarrollado por Nicolás Córdova. De hecho, ni siquiera le deja lugar a las dudas cuando le consultan por la continuidad del DT y si le gustaría.

“Creo que es una respuesta obvia: deseamos que el profesor siga. No tomamos las decisiones, pero felices si sigue. Tiene muchas cosas por enseñarnos”, marcó Ian Garguez, quien le dio un respaldo irrestricto al entrenador, quien no le encontró la vuelta al duelo contra los mexicanos.

Ian Garguez, un bastión indiscutido en la Roja. (Andres Pina/Photosport).

Ian Garguez, un bastión indiscutido en la Roja. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Así las cosas, Garguez cerró el Mundial con la misma cifra que su compañero Felipe Faúndez: disputó los 90 minutos en los cuatro partidos que Chile tuvo en la competencia. Un titular indiscutido que debe cambiar el chip para volver a su club de origen, el Tino.

Lee también
Se bajó del amistoso de Chile y recibe firme defensa: "Hay que darle..."
Selección Chilena

Se bajó del amistoso de Chile y recibe firme defensa: "Hay que darle..."

Recibió críticas por borrarse y lo perdonan vs Chile: "Me dice que quiere estar"
Selección Chilena

Recibió críticas por borrarse y lo perdonan vs Chile: "Me dice que quiere estar"

Gestos que explican todo: ¡Perú pone de ejemplo a Chile con Córdova!
Selección Chilena

Gestos que explican todo: ¡Perú pone de ejemplo a Chile con Córdova!

¿Fue fracaso? El "métrico" Córdova se molesta tras eliminación de Chile
Selección Chilena

¿Fue fracaso? El "métrico" Córdova se molesta tras eliminación de Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo