Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

Chile se despide con pena: cae ante México y es eliminado del Mundial Sub 20

V¿La Roja se jugaba su opción de entrar a la próxima ronda de la cita planetaria, pero nuevamente pagó caro los errores y el mal juego. Las métricas de Nicolás Córdova quedaron en el suelo en el primer tiempo.

Por Jp Viluñir Silva

México le dio un paseo a Chile y lo sacó del Mundial Sub 20.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMéxico le dio un paseo a Chile y lo sacó del Mundial Sub 20.

La aventura de la selección chilena en el Mundial Sub 20 ha terminado. La noche de este martes en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, la Roja no pudo con México y cayó por 1 a 4 en los octavos de final de la cita planetaria.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova llegaba muy cuestionado por el pobre nivel que mostró en la fase de grupos. Y más allá de las defensas del DT y el propio plantel, hoy era el momento de demostrar que las métricas no son lo único en el fútbol.

Sin embargo, en un primer tiempo para el olvido la Roja recibió un golpe letal. En la segunda etapa hubo una reacción que ilusionaba, pero los Aztecas volvieron a pegar cuando mejor se jugaba y así acabar con cualquier aspiración de remontada.

Chile queda fuera del Mundial Sub 20 tras goleada de México

Chile no hizo una buena fase de grupos y el debate se había centrado en las excusas de las métricas que dio Nicolás Córdova. Ante México había que salir a pelear por los tres puntos, pero después de un inicio prometedor, la Roja se terminó quedando sin ideas.

Chile hizo agua ante México y se despidió del Mundial Sub 20. Foto: Photosport.

Chile hizo agua ante México y se despidió del Mundial Sub 20. Foto: Photosport.

El Equipo de Todos terminó corriendo detrás de la pelota ante un dominio de los Aztecas que comenzó a desesperarlos. Fue en medio de eso cuando llegó el gol de la apertura de la cuenta en los 26’ minutos, obra de Tahiel Jiménez, quien aprovechó lo mal parada de la defensa y se metió en el área para definir con clase.

Muchos esperaban que esto hiciera reaccionar a Chile, pero lo cierto es que México siguió dominando por completo las cosas. Salvo unos intentos sin mucho peligro, la Roja tuvo un primer tiempo para el olvido y en el que no se llevó una goleada mayor gracias al portero Sebastián Mella.

En la segunda etapa llegó el despertar de nuestro país, con una presión que ilusionaba con poder conseguir un milagro. Pero cuando mejor se veía el Equipo de Todos, Iker Fimbres sacó un bombazo de otro partido para el 0 a 2.

La ANFP toma una decisión final con el futuro de Nicolás Córdova: ¿Qué será de él tras el Mundial Sub 20?

ver también

La ANFP toma una decisión final con el futuro de Nicolás Córdova: ¿Qué será de él tras el Mundial Sub 20?

Esto terminó hundiendo a Chile, que no vio nunca un espacio para reaccionar. Hugo Camberos, que ingresó a los 76’, tardó sólo unos minutos para marcar un doblete (80’ y 86’) que sepultó todo. Juan Francisco Rossel descontó por el honor, pero ya no había mucho más que hacer.

Nicolás Córdova tendrá que dar las explicaciones correspondientes para un planteamiento que no estuvo a la altura. Nuestro país se despide de un torneo que organiza y que, más allá de que nadie esperaba que fueran campeones, sí se pudo hacer un papel mucho mejor para el tiempo que llevan trabajando con este plantel.

Chile cierra su participación en el Mundial Sub 20 de la peor forma posible: goleado y humillado por México. La Roja dice adiós al certamen planetario y pide cambios urgentes para salir de una crisis que va más allá de estos jugadores.

Revisa las formaciones y sigue el relato del Chile vs. México por el Mundial Sub 20

Publicidad

90+4' - ¡FINAL DEL PARTIDO!

Chile queda eliminado del Mundial Sub 20 tras caer por 1 a 4 ante México.

90' - AMARILLA EN AMBOS EQUIPOS

Amaury Morales en México y Felipe Faúndez en Chile son amonestados.

87' - ¡GOOOOOOOL DE CHILE!

Juan Francisco Rossel por fin se da vuelta y remata de primera para el 1 a 4 ante México.

Tweet placeholder

85' - ¡GOL, AMARILLA Y CAMBIO EN MÉXICO!

Un misil de Hugo Camberos aumenta la goleada ante Chile. En la celebración hubo enfrentamientos que terminaron con amarilla para el autor del tanto. Además los mexicanos aprovechan para reemplazar a Diego Ochoa con Jaziel Mendoza.

Tweet placeholder

82' - CAMBIO EN MÉXICO

César Bustos ingresa por Everardo López.

Publicidad

79' - ¡GOL DE MÉXICO!

Hugo Camberos queda solo en el área y estira la ventaja a 0 a 3 ante Chile.

Tweet placeholder

76' - CAMBIOS EN AMBOS EQUIPOS

En Chile, Rodrigo Godoy ingresa por Patricio Romero. En México, Gilberto Mora, Tahiel Jiménez y Alexéi Domínguez son reemplazados por Hugo Camberos, Oswaldo Virgen y Amaury Morales.

72' - ¡CASI DESCUENTA CHILE!

Francisco Marchant se atreve con un tiro libre desde lejos que estuvo a nada de colarse en el arco de no ser por la reacción del portero.

Tweet placeholder

21' - ¡GOL DE MÉXICO!

Iker Fimbres anota el 0 a 2 de los Aztecas ante Chile. Pese a que se revisó ante la acusación de una mano previa, el juez confirma el tanto.

Tweet placeholder

63' - CAMBIOS EN CHILE

Francisco Marchant y Joaquín Silva reemplazan a Vicente Álvarez y Nicolás Cárcamo.

Publicidad

60' - OTRA AMARILLA EN MÉXICO

Ahora es Elías Montiel quien ve la cartulina.

50' - CAE LA PRIMERA AMARILLA DEL PARTIDO

Alexéi Domínguez es amonestado en México.

49' - ¡CHILE SIGUE BUSCANDO EL EMPATE!

Millán intenta con un remate en el área que el arquero ataja con lo justo.

Tweet placeholder

47' - ¡LE NIEGAN EL PENAL A CHILE!

Pese a ser clara y tras la tarjeta verde, el juez descarta una mano en el área a favor de la Roja.

45' - ¡SEGUNDO TIEMPO EN MARCHA!

Chile busca la remontada para seguir con vida en el Mundial Sub 20.

Publicidad

45+2' - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Chile cae por la cuenta mínima ante México y, por ahora, se está quedando afuera de los cuartos de final del Mundial Sub 20.

40' - MÉXICO DOMINA A CHILE

Los Aztecas tienen la pelota, la mueven y hacen correr detrás de ella a una Roja que se ve sin ideas.

27' - ¡GOL DE MÉXICO!

Tahiel Jiménez aprovecha los errores en la defensa y entra libre para definir a un costado del arco para el 0 a 1 ante la Roja.

Tweet placeholder

22' - ¡MELLA SALVA A LA ROJA!

Un centro termina en un cabezazo a quemarropa que el portero despeja de manera brillante.

Tweet placeholder

19' - ¡OTRA LLEGADA PELIGROSA DE CHILE!

Tiro de esquina y Celis conecta un frentazo que se va por poco por el costado del arco.

Tweet placeholder
Publicidad

15' - ¡NO HAY PENAL PARA MÉXICO!

Tras la revisión con tarjeta verde, se confirma que no hubo falta en el área de la Roja.

14' - ¡ESTUVO EL PRIMERO DE CHILE!

Cárcamo la genera, Rossel la deja pasar y un remate de Millán bien contenido por el portero rival le deja el rebote para el capitán de la Roja, que no puede definir bien. Se acerca la Roja.

Tweet placeholder

10' - MÁS GANAS QUE FÚTBOL

México se acerca con su velocidad al arco de un Chile que, entre pelotazos y una muy mal jugada preparada en un tiro libre, intenta responder de vuelta.

1' - ¡YA SE JUEGA EN VALPARAÍSO!

Chile y México se enfrentan buscando los cuartos de final del Mundial Sub 20.

¡LA ROJA YA CALIENTA!

El plantel de Chile se prepara para el encuentro ante México.

Publicidad

¡LA ONCENA DE MÉXICO!

La Tri confirma su formación:

EL ESTADIO SE TIÑE DE ROJO

Los hinchas ya se instalan en las tribunas del Estadio Elías Figueroa Brander para el encuentro.

UN ESCENARIO NUEVO PARA LA SUB 20

A diferencia de la fase de grupos, que estuvo en el Estadio Nacional, hoy la Roja cambia de casa. El encuentro ante México se llevará a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso que espera un lleno total.

¡FORMACIÓN DE CHILE!

Así va la Roja ante México. Los detalles aquí:

¡YA ESTÁ EL PRIMER CUARTOFINALISTA DEL MUNDIAL SUB 20!

En la previa del partido de Chile, España logró asegurar su lugar en la próxima ronda del torneo. La Roja de Europa derrotó por la cuenta mínima a Ucrania y se metió en la fase de los ocho mejores.

Publicidad

A DEJAR ATRÁS LAS CRÍTICAS

La polémica clasificación por Fair Play ha generado una ola de críticas al proceso de Nicolás Córdova. Es por ello que ganar esta tarde será vital para silenciar los cuestionamientos y enfocarse en levantar el rumbo.

¡CHILE A BUSCAR LOS CUARTOS DE FINAL!

¡Muy buenas tardes, redgoleros y redgoleras! Nos volvemos a encontrar para traerte toda la emoción de la llave de octavos de final del Mundial Sub 20 entre la Roja y México. No te pierdas ningún detalle de la previa, el partido y el post junto a RedGol.

Lee también
Córdova lo respaldó en el Mundial y cambia el chip rápido: "Vamos a salvarnos"
Selección Chilena

Córdova lo respaldó en el Mundial y cambia el chip rápido: "Vamos a salvarnos"

¿Fue fracaso? El "métrico" Córdova se molesta tras eliminación de Chile
Selección Chilena

¿Fue fracaso? El "métrico" Córdova se molesta tras eliminación de Chile

Fue de lo poco rescatable en el Mundial y pide que siga Córdova
Selección Chilena

Fue de lo poco rescatable en el Mundial y pide que siga Córdova

Fue un fijo en el Mundial con la selección chilena y sufre a fondo: "Nos rompe..."
Selección Chilena

Fue un fijo en el Mundial con la selección chilena y sufre a fondo: "Nos rompe..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo