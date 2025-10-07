Chile se despide con pena: cae ante México y es eliminado del Mundial Sub 20

La aventura de la selección chilena en el Mundial Sub 20 ha terminado. La noche de este martes en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, la Roja no pudo con México y cayó por 1 a 4 en los octavos de final de la cita planetaria.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova llegaba muy cuestionado por el pobre nivel que mostró en la fase de grupos. Y más allá de las defensas del DT y el propio plantel, hoy era el momento de demostrar que las métricas no son lo único en el fútbol.

Sin embargo, en un primer tiempo para el olvido la Roja recibió un golpe letal. En la segunda etapa hubo una reacción que ilusionaba, pero los Aztecas volvieron a pegar cuando mejor se jugaba y así acabar con cualquier aspiración de remontada.

Chile queda fuera del Mundial Sub 20 tras goleada de México

Chile no hizo una buena fase de grupos y el debate se había centrado en las excusas de las métricas que dio Nicolás Córdova. Ante México había que salir a pelear por los tres puntos, pero después de un inicio prometedor, la Roja se terminó quedando sin ideas.

Chile hizo agua ante México y se despidió del Mundial Sub 20. Foto: Photosport.

El Equipo de Todos terminó corriendo detrás de la pelota ante un dominio de los Aztecas que comenzó a desesperarlos. Fue en medio de eso cuando llegó el gol de la apertura de la cuenta en los 26’ minutos, obra de Tahiel Jiménez, quien aprovechó lo mal parada de la defensa y se metió en el área para definir con clase.

Muchos esperaban que esto hiciera reaccionar a Chile, pero lo cierto es que México siguió dominando por completo las cosas. Salvo unos intentos sin mucho peligro, la Roja tuvo un primer tiempo para el olvido y en el que no se llevó una goleada mayor gracias al portero Sebastián Mella.

En la segunda etapa llegó el despertar de nuestro país, con una presión que ilusionaba con poder conseguir un milagro. Pero cuando mejor se veía el Equipo de Todos, Iker Fimbres sacó un bombazo de otro partido para el 0 a 2.

ver también La ANFP toma una decisión final con el futuro de Nicolás Córdova: ¿Qué será de él tras el Mundial Sub 20?

Esto terminó hundiendo a Chile, que no vio nunca un espacio para reaccionar. Hugo Camberos, que ingresó a los 76’, tardó sólo unos minutos para marcar un doblete (80’ y 86’) que sepultó todo. Juan Francisco Rossel descontó por el honor, pero ya no había mucho más que hacer.

Nicolás Córdova tendrá que dar las explicaciones correspondientes para un planteamiento que no estuvo a la altura. Nuestro país se despide de un torneo que organiza y que, más allá de que nadie esperaba que fueran campeones, sí se pudo hacer un papel mucho mejor para el tiempo que llevan trabajando con este plantel.

Chile cierra su participación en el Mundial Sub 20 de la peor forma posible: goleado y humillado por México. La Roja dice adiós al certamen planetario y pide cambios urgentes para salir de una crisis que va más allá de estos jugadores.

