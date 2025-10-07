La selección chilena ya no tiene margen de error y está lista para saltar a la cancha a buscar un triunfo que puede valer oro. La Roja enfrenta a México en los octavos de final del Mundial Sub 20, duelo para el que ya tiene formación confirmada.

El equipo de Nicolás Córdova no lo ha pasado bien y se llenó de críticas luego de clasificar por Fair Play a la ronda de los 16 mejores del planeta. Es por ello que el DT da un golpe a la mesa y ratifica una oncena que da que hablar.

Y es que pese a los cuestionamientos que se han hecho al rendimiento dentro de la cancha, el técnico hace oídos sordos y apuesta por los mismos jugadores. Es decir, no moverá nada de lo que se vio ante Egipto, una movida arriesgada y que ya genera debate en redes sociales.

Chile no cambia nada en su formación para enfrentar a México

En una polémica decisión, Nicolás Córdova confirmó la formación de Chile para enfrentar a México. El DT no moverá nada y presentará a los mismos once jugadores que comenzaron en la derrota contra Egipto.

Nicolás Córdova apuesta por la misma formación de Chile que enfrentó a Egipto para desafiar a México en el Mundial Sub 20. Foto: Photosport.

Esto comienza con una de las grandes figuras de nuestro país y del torneo como lo ha sido Sebastián Mella. El portero ha sido clave para que nuestro país no lo pase peor y el técnico se encomienda a sus manos para seguir avanzando.

Publicidad

Publicidad

En la defensa, la selección chilena presentará una línea de cuatro jugadores que tendrán la misión de mostrar un nivel mejor al que tuvieron contra Egipto. Felipe Faúndez, Ian Garguez, Nicolás Suárez y Patricio Romero deberán resguardar el fondo de la Roja.

ver también Chile vs México – Minuto a minuto, resultado y dónde ver el partido del Mundial Sub 20

En el mediocampo tampoco hay novedades y, más allá de que se presenta una línea de tres, lo cierto es que son cinco las figuras en esa zona. Milovan Celis; Vicente Álvarez, Nicolás Cárcamo, Agustín Arce y Lautaro Millán vuelven a la cancha para silenciar a los críticos.

Finalmente está el ataque, donde Nicolás Córdova no se hace problemas y apuesta por su capitán. Juan Francisco Rossel, que no ha hecho un buen torneo, buscará sacarse la mala racha en un momento clave.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, Chile ya tiene formación para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial Sub 20. Esta será con Sebastián Mella en el arco; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Nicolás Suárez y Patricio Romero en la defensa; Milovan Celis; Vicente Álvarez, Nicolás Cárcamo, Agustín Arce y Lautaro Millán en el mediocampo; y Juan Francisco Rossel en la delantera.

¿A qué hora juega Chile y México en el Mundial Sub 20?

Chile tiene formación confirmada para lo que será el duelo con México. El duelo de la Roja y los Aztecas por los octavos de final del Mundial Sub 20 se llevará a cabo este martes 7 de octubre desde las 20:00 horas.

ver también Con arqueros de la Sub 17: las formaciones que trabaja Chile para el amistoso ante Perú

¿Quién será el rival de Chile o México en los cuartos de final del Mundial Sub 20?

Chile y México salen a buscar la clasificación a los cuartos de final, donde tendrán duros rivales. En la otra llave del cuadro se medirán Argentina y Nigeria, dos equipos que han dado que hablar en la fase de grupos.

Publicidad