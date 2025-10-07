Esta noche la selección chilena sub 20 se juega el paso a los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025. La Roja enfrenta a un durísimo México por los octavos de final, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Y el entrenador Nicolás Córdova está en el foco de la crítica. La Roja superó la fase grupal por diferencia de tarjetas y, más allá de la victoria contra Nueva Zelanda, el equipo anfitrión cayó contra Japón y Egipto, sin mostrar ideas en ninguno de los tres partidos.

Uno que conoce a Córdova es Jaime Vera, El Pillo, actual entrenador de Deportes Puerto Montt, fue ayudante de Claudio Borghi en la selección chilena adulta. Entre septiembre y agosto de 2011, el Bichi concretó el regreso del entonces mediocampista a La Roja para los amistosos ante Francia y México.

En Deportes en Agricultura y consultado por Nico Córdova y La Roja sub 20, Vera manifestó que “lo primero que veo es como juega la selección, y creo que a esta selección le falta peso“.

La Roja Sub 20 “ni siquiera clasificó” al Mundial

“Futbolísticamente este equipo no ha demostrado lo que todos esperábamos. Hay que pensar primero que si esta selección hubiese jugado el Sudamericano no jugaba el Mundial. Quedó eliminada antes“, agregó.

Jaime Vera fue parte del proceso de Borghi en La Roja, quien nominó para dos duelos amistosos a Nicolás Córdova en el regreso después de muchos años y adiós del mediocampista con la selección chilena.

El Pillo expone que “de partida eso está claro, y segundo nosotros participamos porque somos organizadores de este Mundial. Después esta selección se mostró poco, jugó muy poco“.

“Recuerdo cuando Leonardo Véliz tuvo una selección juvenil jugaba los martes y miércoles en Santa Laura. La gente conocía a todos los jugadores. Tuvieron muchos partidos en Europa, y había talento. Esta selección de ahora no tiene talento“, explicó tajante.

“Eso creo que pesa. México tiene un jugador de 16 años, un cabro chico rápido y talentoso. En Chile no veo a nadie con esa calidad. Eso nos pasa la cuenta“, sentenció Jaime Vera.

