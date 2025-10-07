Nicolás Córdova está en el centro de las críticas por el irregular andar de la selección chilena Sub 20. El DT logró clasificar raspando a los octavos de final en el Mundial, salvándose de un bochorno solo por las tarjetas amarillas que vio el combinado de Egipto.

Por lo mismo son varios los que ya están descartando el nombre de Córdova como DT de la adulta de cara al proceso rumbo al Mundial 2030. Sin embargo, el propio entrenador de la juvenil no piensa así.

Esto fue detallado por Juan Cristóbal Guarello, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura reveló el plan maestro del ex entrenador de Palestino y Wanderers de tomar al equipo de todos de manera definitiva.

“El objetivo total de Nicolás Córdova es la selección adulta”

El periodista partió asegurando que “voy a decir esto responsablemente. Córdova cuando vio la posibilidad de quedarse con la adulta, como caballo en el Hipódromo, corrió con antiojeras. Es más, yo creo que si no hubiese habido Mundial Sub 20, dejaba botada esta selección y se iba a la adulta inmediatamente”.

“Te lo firmo acá. Esto no es una interpretación, es información que yo tengo. Si le decían hace dos meses que el Mundial Sub 20 lo tomaba otra persona, pero que él agarraba la adulta hasta el 2030, ni la pensaba”, agregó.

Nicolás Córdova no ha mostrado el mejor de los rendimientos en la selección chilena Sub 20. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Guarello avisó que “el objetivo total de Córdova es la selección adulta. Por eso nunca ha tenido ningún reparo en agarrar la primera vez cuando se fue Berizzo ni ahora. El mismo Córdova articuló todo para tomar a la adulta en los partidos ante Brasil y Uruguay”.

“Lo que todos creíamos era que Nicolás Córdova estaba enfocado en el Mundial Sub 20 y que no pensaba en otra cosa. Y no era así. Su objetivo era llegar a la Roja adulta”, concluyó.

¿Cuándo juega la selección chilena Sub 20 ante México?

La Roja se verá las caras ante el combinado azteca por los octavos de final del Mundial Sub 20 este martes 7 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

