Más allá de que Nicolás Córdova esté acostumbrado a las críticas, más aún tras el paso de Chile por el Mundial Sub 20, principalmente por el asunto “métricas”, hay un tema que le preocupa y es la exposición que tienen sus futbolistas ante las críticas.

Es que salvo algunas excepciones que actualmente juegan en Primera División, incluso a nivel internacional como Lautaro Millán, para muchos de los jugadores de La Roja es la primera vez que reciben fuertes comentarios de los hinchas, periodistas y “expertos”.

Por este motivo, y particularmente tras las críticas luego de la derrota ante Egiptoy la clasificación milagrosa de Chile a octavos de final del Mundial Sub 20, Nico Córdova reveló que el plantel recibió un apoyo sicológico con miras al duelo con México.

ver también Arturo Vidal dice lo que muchos piensan sobre Nicolás Córdova: “No está preparado…”

Nico Córdova y críticas al plantel de Chile en Mundial Sub 20

“Los jugadores están trabajando con sicólogos para manejar todo esto que están viviendo, que es nuevo. Jugar con esta cantidad de público, ser el centro de atención del fútbol chileno donde no hay torneo; y se han visto expuestos por primera vez a una crítica, que ha sido grande, porque no hemos podido consolidar los resultados”, afirmó el DT de La Roja.

En esa línea, Córdova agrega que “eso es parte de este juego, y esperemos que mañana estén en las mejores condiciones futbolísticas y de cabeza, en un partido que será a estadio lleno, en una ciudad que ama y vibra con el fútbol, y que nos va a sostener, porque a la gente acá le gusta apoyar a sus equipos y no será la excepción”.

Junto con sostener que México “es un rival muy complejo, han variado sistemas, tienen jugadores de buen pie, jugadores que están en los principales equipos de su liga. Será un partido abierto, ellos proponen muchísimo“, el DT de Chile apunta a un factor clave para conseguir la victoria.

Publicidad

Publicidad

“Va a ser clave interpretar los momentos y así evitar lo que pasó con Egipto, donde los últimos 10 minutos fueron un caos, jugamos más rápido de lo que el partido pedía”, finalizó Nicolás Córdova.

Nicolás Córdova suma un triunfo y dos derrotas con Chile en Mundial Sub 20 (Photosport)

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por un lugar en los cuartos de final del Mundial Sub 20, la Selección Chilena que dirige Nicolás Córdova se enfrenta a México en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, este martes 7 de octubre a las 20:00 horas.

Publicidad