México no teme a las métricas de la Roja Sub 20 y lanza potente advertencia: “Nos gusta la presión”

El Mundial Sub 20 comienza la zona de definiciones. La selección chilena se mide ante México en el Estadio Elias Figueroa de Valparaíso y será un duelo que podría marcar el futuro de Nicolás Córdova.

Por lo mismo, se espera un repleto total en el recinto para darle un nuevo aliento a la Roja para sacar adelante la tarea. Escenario que no atemoriza a los aztecas que vienen de superar el grupo de la muerte y dejar afuera a nada menos que Brasil. Incluso agarró el segundo puesto por sobre España y superó a Marruecos que es candidato al título.

“Nosotros venimos a ser campeones. No hay menos. Ese es nuestro objetivo”, recalcó el volante Yael Padilla tras el duelo del pasado sábado ante los africanos. “El martes tenemos una nueva final, vamos a salir a ganar”, agregó Diego Ochoa. El central ya marcó en este torneo y recalcó que no hay miedo a lo que pueda hacer Chile.

Postura que también se cuadró su entrenador Eduardo Arce. El adiestrador llegó cuestionado al torneo, pero en base a trabajo y buen fútbol ha logrado sacar resultados. Por lo mismo, ahora recalcó que no temen a la presión del local ni mucho menos a las métricas de Nico Córdova.

“Nos gusta la presión y lo que hablaremos ante Chile será dentro del campo. Afuera es lindo este tipo de ambientes, pero creo que no hay rival fácil, es un Mundial, están en casa, con su gente y saldrán a buscar el partido”, sentenció.

¿Quién transmite a Chile vs México por el Mundial Sub 20?

El partido por octavos de final entre Chile y México está programado para el martes 7 de octubre en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El pitazo inicial está fijado a las 20:00 horas y será transmitido por televisión en Chilevisión y DSports. Vía streaming estarán las opciones de Chilevisión.cl, Pluto Tv y DGO.