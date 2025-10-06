El Mundial Sub 20 de Chile 2025 entra en su fase final a espera del desarrollo de los octavos de final, con La Roja preparando el duelo contra su similar de México. Pero hay una alerta encendida por el scout del Schalke 04 para Sudamérica, Sebastián Echave.

El veedor presente en el país por la Copa del Mundo Sub 20 avisa que el certamen “está pasado en edad” y que la categoría a nivel mundial ya no es para considerarse juvenil, lo que de paso le pega de rebote a la organización del fútbol nacional.

“Hay que mirar Europa donde existe un campeonato de selecciones sub 19 que es muy competitivo. Quizá habría que actualizar el criterio y bajar la edad del Mundial en un año. Mi percepción es que el nivel es bueno, pero podría ajustarse en el futuro“, dijo Echave a Radio ADN.

Agrega que “a los 20 años, incluso en Europa, donde antes no pasaba, los jugadores buenos ya juegan en los primeros equipos y los clubes no están dispuestos a renunciar a sus figuras. Una selección sub 20 que llega a la final del Mundial hace que pierdan 6 ó 7 partidos de liga, estamos hablando de la cuarta parte de un campeonato“.

Chile funciona con sub 21, el Mundo ya mira al sub 19

“Entonces, si empezamos a hilar fino, eso explica por qué Brasil no trajo a los buenos, que en Argentina no estén Mastantuono, Echeverri o Anselmino. En Chile, quedaron fuera Iván Román y Damián Pizarro. Los jugadores que están compitiendo a un nivel alto ya no vienen“, complementa.

Además explica que “sobre todo en Sudamérica, los mejores jugadores que hemos tenido, los grandes en serio, fueron líderes en los mundiales sub 20. En el caso de Argentina, Aimar, Riquelme, Mascherano, Messi, Agüero, todos pasaron por la sub 20 jugando mundiales. Fue parte de su formación e identificación con la selección. Es un proceso que los va haciendo enamorarse de la camiseta”.

Es que la otra gran preocupación de Echave es que el Mundial Sub 20 no está inserta en Fecha FIFA y los clubes no tienen la obligación de ceder a los jugadores.

“Hay que integrarlo al calendario FIFA y que sea de cesión obligada para los clubes. Porque si no, el Mundial queda un poco edulcorado. Se pierde un poquito, pierde calidad. Reitero, a lo mejor hay que bajar la edad del sub 20, a sub 18 o sub 19 como tiene Europa“, sentencia.

Más preocupante mientras en el mundo se considera la idea de bajar la edad del Mundial Sub 20, la Liga de Primera y su polémica regla juvenil considera a jugadores sub 21. Peor aún, la última categoría juvenil del fútbol chileno, el Campeonato de Proyección, también es sub 21.