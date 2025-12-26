Hace algunos días la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ratificó la multa e inhabilitación para Michael Clark, el presidente de Azul Azul en Universidad de Chile, por irregularidades financieras y chanchullos en la adquisición de la concesionaria del Chuncho.

Pero la cosa se pone color de hormiga. Así lo reveló el periodista Coke Hevia en el programa Pauta de Juego, de Radio Pauta. El comunicador cuenta que ahora es Estados Unidos el que está tras los pasos de Michael Clark y compañía, incluidos dos que han negado hasta el cansancio vínculos con Azul Azul y Sartor: Victorianio Cerda y Marcelo Pesce. ¡Sospechosa la hue…!

“De repente veo la SEC… ¿Qué tiene que ver con el fútbol la Superintendencia de Electricidad y Combustibles? Dije: soy tan ignorante, me voy a meter a Google porque tiene que haber otra SEC. Me meto… Securities and Exchange Commission, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos“, lanzó punzante Coke Hevia.

Agrega que “se inició la investigación por parte de la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos contra Sartor y todos los involucrados, incluyendo a Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, con nombre y apellido, porque hay sociedades en Delaware e Islas Caimán, y en algún lugar debe estar la plata”.

Escándalo en la U: Si el río suena, un alud trae…

“¿Quién me lo cuenta? Gente que fue perjudicada por Sartor y que en Sartor no esperaban que tuviera poder y buenos contactos“, complementa.

Coke Hevia concluye que “quiero ser respetuoso con lo que voy a decir, porque el trabajo de la CMF ha sido importante, pero una cosa es que te esté investigando la CMF, que es potente, pero si además sumamos a la SEC de Estados Unidos… siempre está la presunción de inocencia, pero cuando el río suena… es porque un alud trae“.

Por su parte, Fernando Agustín Tapia, que investigó en profundidad este tema y otros que devoran desde dentro como un cáncer terminal al fútbol chileno, explicó que “para que la gente entienda el concepto, esto significa que el tema es mucho más grande de lo que imaginamos, donde Azul Azul incluso es una parte pequeña de todo lo que está involucrado”.

“Gente que se siente estafada en esta operación financiera, que fue sancionada por la CMF y que ahora está a cargo del Ministerio Público, de la justicia. (…) Curiosamente Sartor, Michael Clark, las empresas de Pesce y Cerda que son socios, Patricio Kiblisky, todos son asesorados por el mismo estudio jurídico. Es muy curioso”.

Si bien es distinto tanto en fondo como forma, el hecho viene a recordar el caso de Sergio Jadue, el ex presidente de la ANFP que terminó apretado por el FBI tras estallar uno de los tantos FIFA Gates, en el que el calerano terminó involucrado hasta el cuello por corrupción y temas de sobornos y coimas.