El reportaje “El Cartel del Gol” del programa Informe Especial en TVN dejó la grande, y expuso tremendas polémicas que vive el fútbol chileno. Y una de esas son los nexos que confirman la relación entre la U. de Chile y Huachipato.

Desde que Carlos Heller vendió sus acciones en Azul Azul que existen las dudas sobre quién o quiénes están detrás del control de Universidad de Chile. Por eso, Rodrigo Golberg expone una situación que aclara todo.

U. de Chile y Huachipato: los nexos que los unen

El Polaco, que fue gerente deportivo del Romántico Viajero entre 2019 y 2021, avisa que hay dueños fantasma al mando de la U. Además, no tiene dudas de que Victoriano Cerda, máximo accionista de los Acereros, controla el club desde las sombras.

“Yo creo que él algún tipo de participación tiene, es lo que yo concluyo después de ver ciertas cosas“, dispara de entrada el exjugador del Chuncho. Y, junto con eso, expone una situación que da para sospechar.

“Nos ofrecieron un jugador (Ignacio Tapia, que es de Fernando Felicevich) en 400 mil dólares el 50% del pase, nosotros lo observamos y dijimos que no, porque además me pareció caro”, explica.

Tras eso, cuenta que “un año después, con Huachipato descendido deportivamente y con una mala campaña, a ese jugador lo transfieren en 850 mil dólares el 50%“.

Así, el Polaco Goldberg advierte que esto podría tratarse de un movimiento de fondos de dos instituciones bajo el mismo mandato.

“La cantidad de jugadores que pasaron y pasaron y con precios altísimos, y comisiones que ni te digo, entonces son demasiadas cuestiones que uno dice ‘ya, es demasiado evidente’“, complementó.

“Cerda convenció a Cecilia Pérez de ser directora de la U”

Los datos apuntan que la relación de fichajes entre Universidad de Chile y Huachipato se consolidó y volvió más fuerte desde que los nuevos dueños del Romántico Viajero arribaron al CDA.

En el informe de TVN destacan que Rodrigo Mujica, exjefe de prensa del subsecretario de Deportes, asegura que fue testigo de como el dueño del elenco de la Usina fue varias veces a la oficina de la exministra Cecilia Pérez.

“Yo, ya podrido de todo, lo diré. Victoriano Cerda estuvo muchas veces en el Nacional convenciendo a Cecilia Pérez de ser directora de la U. Si alguien me lo va a desmentir, no puede”, lanzó en su Twitter.

Junto con eso, hay un reportaje de Ciper que hace aún mayores las sospechas de todo este tema. El informe apunta que mucho antes de meterse al mundo del fútbol el actual presidente de Azul Azul, Michael Clark, asesora a las empresas de Patricio Kiblisky.

¿Quién es Kiblisky? Es el mismísimo pillín que ayudó en toda la logística para que Sergio Jadue recibiera sobornos como timonel de la ANFP. La investigación apunta que Kiblisky y Victoriano Cerda formaron una sociedad al mismo tiempo que Heller puso en venta sus acciones de Azul Azul y la isapre Colmena.

“Tú te metes en ese mundo, y te encuentras con una locura”

Benjamín Miranda, periodista de Ciper, explica que “Cerda ingresa a esa sociedad justo cuando Heller está vendiendo su paquete accionario de Colmena y Azul Azul”.

El comunicador detalla que Cerda “se hace socio de Kiblisky justo en esa época, cuando Heller sospechaba, según las versiones oficiales, de que Kiblisky estuviera detrás de la primera oferta que se le acercó para comprar Azul Azul”.

“Además, los socios de Cerda y Kiblisky eran los potenciales compradores del paquete accionario en Colmena”, complementa.

Vuelve a aparecer Polaco Goldberg, quien comenta que “Victoriano, si mal no recuerdo, era el dueño de Más Vida y compró Colmena, ¿y de quién era Colmena?”, “De Heller”, le responde Fernando Agustín Tapia.

“Entonces, a mí personalmente no me extraña, porque tú te metes en ese mundo atrás y empiezas a ver las participaciones y te encuentras con una cuestión que es una locura. Entonces, ¿qué les voy a decir? ¿Digan la verdad? No, chao”, añade.

Así, de momento lo cierto es que no hay algún documento oficial que vincule a Cerda y a Kiblinsky en la propiedad de Azul Azul. El dueño de Huachipato lo ha desmentido hasta el cansancio en sus redes sociales, donde también niega haber tenido algo que ver con el arribo de Cecilia Pérez a la U.