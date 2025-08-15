Es tendencia:
Increíble: La Conmebol se vuelve a equivocar y ahora comete grosero error con Matías Zaldivia

Primero fue confundir a Universidad Católica de Chile con su símil de Ecuador. Ahora, cometen un grosero y viral error con el defensor de Universidad de Chile.

Por Miguel Gutiérrez

El defensor azul fue protagonista de una de las publicaciones de la Copa Sudamericana.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTEl defensor azul fue protagonista de una de las publicaciones de la Copa Sudamericana.

El fútbol sudamericano tiene cosas que son propias de este lado del mundo. Con errores y aciertos, la actividad siempre deja cositas. Ahora, la Conmebol protagoniza otro papelón y esta vez la víctima es Matías Zaldivia.

Ya a primera hora de este viernes, el organismo en su gráfica oficial confunde a Universidad Católica de Chile, con el mismo equipo pero que juega en la Liga de Ecuador.

Un llamativo error que no ocurre por primera vez, pero tampoco puede que sea la última vez que pase.

El otro error de la Conmebol, ahora con Matías Zaldivia

Mientras Universidad de Chile se prepara para recibir primero a Audax Italiano, pero después viajar a Argentina para la revancha con Independiente por la Copa Sudamericana, el defensor azul es protagonista.

En las oficinas de la Conmebol decidieron destacar a Matías Zaldivia con una especial distinción. El ex Colo Colo fue elegido dentro de la oncena ideal de la ida de los octavos de final.

Sin embargo, lo llamativo no pasa por la posición que ocupó en la cancha, sino que por un error que aún sigue activo en sus plataformas. Desde la Conmebol escribieron M. SALDIVIA, con la foto del defensor de la U.

Sí, tal como lo lee. Un grosero error en el apellido del jugador de Universidad de Chile que no ha pasado por alto, y que a la hora de publicada esta nota sigue en las redes de la Copa Sudamericana.

Revisa la publicación oficial de la Copa Sudamericana y el error:

Esta es la publicación de la Copa Sudamericana con el error en el defensor Matías Zaldivia. Foto: Sudamericana.

Esta es la publicación de la Copa Sudamericana con el error en el defensor Matías Zaldivia. Foto: Sudamericana.

El error de Conmebol con ¿Saldivia? Foto: Sudamericana

El error de Conmebol con ¿Saldivia? Foto: Sudamericana

¿Cuándo juega Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

Universidad de Chile enfrenta a Independiente de Avellaneda por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana el miércoles 20 de agosto, a las 20:30 hrs, en el Estadio Libertadores de América en Argentina.

