El fútbol sudamericano tiene cosas muy propias de este lado del mundo, con errores y aciertos. Fue lo que protagonizó la Conmebolal confundir nuevamente a Universidad Católica con otro equipo.

Si bien los Cruzados no están en la disputa de ninguna copa internacional, desde el organismo que dirige el fútbol en Sudamérica los situaron dentro de una de sus competiciones. Un error que no es primera vez que sucede, y que puede que no sea la última vez que pase.

El error de la Conmebol con U. Católica

Universidad Católica afina los detalles para enfrentar a Colo Colo en un nuevo clásico. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, donde los Cruzados quieren quedarse con una victoria que les permita escalar posiciones en la tabla de la Liga de Primera.

Mientras eso sucede en Chile con la UC, en las oficinas de la Conmebol se acordaron de la Franja aunque por error. En el último tiempo se ha hecho casi habitual que los Cruzados salgan al baile de manera incorrecta.

Resulta que al momento de la programación de los octavos de final de la Copa Sudamericana de esta semana, con los encuentros de vuelta, desde la Conmebol le pusieron el escudo de la UC a la Universidad Católica de Ecuador. El error estuvo varias horas así, hasta que finalmente lo arreglaron.

No es primera vez que sucede algo así. De hecho, en el sorteo de la Sudamericana de este año también le habían puesto el emblema de los Cruzados al mismo equipo ecuatoriano. En el pasado también se han confundido entre la UC y Universidad de Chile.

Universidad Católica de Ecuador enfrentará a Alianza Lima luego de caer por 2-0 en Perú, mientras Universidad Católica de Chile se enfoca en levantar su campaña en el plano local y en la siguiente temporada estar nuevamente en copas internacionales, no por una confusión.