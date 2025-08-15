El desempeño del árbitro Piero Maza en las últimas semanas es objeto de polémica. No sólo hablamos de su desempeño en el fútbol chileno, donde su protagonismo ya es conocido, pues desató un escándalo de proporciones en Copa Libertadores.

Ocurrió en el encuentro de ida por octavos de final entre Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata, donde su actuación provocó fuertes críticas en Paraguay, más aún con el penal que cobró en el último minuto que dio el triunfo por 1-0 a los “pincharratas”.

Pese al reclamo desde el “Ciclón de Barrio Obrero”, donde su técnico Diego Martínez aseguró que su plantel terminó con “mucha bronca” por los cobros de Piero Maza, desde la mismísima Conmebol decidieron “premiar” al árbitro chileno.

Conmebol premia a Maza tras escándalo en Libertadores

En la presente jornada, desde el ente rector del fútbol sudamericano dieron a conocer la lista de jueces para dirigir los encuentros de vuelta por los octavos de final del máximo certamen continental, y para sorpresa de todos, el chileno dirá presente.

De acuerdo a la Conmebol, Piero Maza será el encargado de impartir justicia en el duelo que enfrentará al Palmeiras de Brasil ante el Universitario de Perú, donde juegan los chilenos Rodrigo Ureña y Miguel Vargas, que está casi definido pues en la ida por Copa Libertadores, los paulistas golearon en Lima por 4-0.

Para este encuentro en el Allianz Parque de Sao Paulo, el juez internacional estará acompañado por sus compatriotas Claudio Urrutia y Juan Serrano como asistentes, Francisco Gilabert de cuarto árbitro, más Rodrigo Carvajal y Carlos Venegas en el VAR.

Piero Maza seguirá arbitrando en Copa Libertadores 2025

¿Habrá más árbitros chilenos?

En Copa Libertadores, además de los ya mencionados, habrá presencia nacional en el VAR para el duelo entre Racing Club y Peñarol en “El Cilindro” de Avellaneda, donde estarán a cargo de la tecnología tanto Juan Lara como Edson Cisternas.

Donde sí habrá árbitros chilenos será en Copa Sudamericana. Es el caso de Felipe González quien estará en el duelo entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro, además de Cristián Garay, quien dirigirá el lance en Argentina entre Lanús y Central Córdoba.

