La Copa Libertadores comenzó al fase de octavos de final, y Piero Maza nuevamente fue protagonista en la definición de la ida entre Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata.

El juez nacional fue determinante en el desenlace del encuentro ya que en los descuentos cobró un claro penal sobre Guido Carrillo. Falta que finalmente marcó el resultado final y el triunfo para los visitantes trasandinos.

ver también “No me parece falta”: Piero Maza desata la polémica en Copa Libertadores con dudoso penal

Lo que obviamente molestó en la parcialidad local, ya que se acusó una mano previa y también se indicó que no tuvo el mismo criterio para faltas del Pincha. Situación que hasta fue abordada por el adiestrador de Cerro Porteño.

“No me gustó el arbitraje pero entiendo que es un ser humano que se puede equivocar. No me parecieron acertadas muchas de las decisiones, pero bueno, es fútbol, tiene gente que lo ayuda y en esas decisiones no estuve muy de acuerdo”, lamentó Diego Martínez, justamente el adiestrador de Cerro y que se vio perjudicado en “La Nueva Olla”.

Johnny Herrera respalda a Piero Maza

Pese a ello, Johnny Herrera salió en su defensa y recalcó que el juez nacional ha sido de los mejores en el último tiempo.

“Lo vimos en la previa del partido de la U, el arbitraje de Piero Maza fue intachable. No marcó un penal a Cerro que cualquier otro sí cobraría y luego sí cobró un penal para el visitante. Fue penalizo, Pero lo cobró”, indicó en Todos Somos técnicos tras el triunfo de Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Pero Johnny fue más allá y también repasó a Colo Colo y Jorge Almirón, que tras el Superclásico siguió reclamando contra el juez nacional y que aún llora la derrota en e Nacional. “Hay que hacer una autocrítica en el futbol chileno también”, sentenció certero.