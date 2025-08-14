Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Polémica

Johnny Herrera respalda el arbitraje de Piero Maza en Copa Libertadores: “Intachable”

El samurái azul recalcó que el juez nacional estuvo correcto en el partido entre Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata.

Por Felipe Pavez Farías

Herrera recalcó que Maza es de los mejores árbitros chilenos
© Getty ImageHerrera recalcó que Maza es de los mejores árbitros chilenos

La Copa Libertadores comenzó al fase de octavos de final, y Piero Maza nuevamente fue protagonista en la definición de la ida entre Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata.

El juez nacional fue determinante en el desenlace del encuentro ya que en los descuentos cobró un claro penal sobre Guido Carrillo. Falta que finalmente marcó el resultado final y el triunfo para los visitantes trasandinos.

“No me parece falta”: Piero Maza desata la polémica en Copa Libertadores con dudoso penal

ver también

“No me parece falta”: Piero Maza desata la polémica en Copa Libertadores con dudoso penal

Lo que obviamente molestó en la parcialidad local, ya que se acusó una mano previa y también se indicó que no tuvo el mismo criterio para faltas del Pincha. Situación que hasta fue abordada por el adiestrador de Cerro Porteño.

No me gustó el arbitraje pero entiendo que es un ser humano que se puede equivocar. No me parecieron acertadas muchas de las decisiones, pero bueno, es fútbol, tiene gente que lo ayuda y en esas decisiones no estuve muy de acuerdo”, lamentó Diego Martínez, justamente el adiestrador de Cerro y que se vio perjudicado en “La Nueva Olla”.

Johnny Herrera respalda a Piero Maza

Pese a ello, Johnny Herrera salió en su defensa y recalcó que el juez nacional ha sido de los mejores en el último tiempo. 

Lo vimos en la previa del partido de la U, el arbitraje de Piero Maza fue intachable. No marcó un penal a Cerro que cualquier otro sí cobraría y luego sí cobró un penal para el visitante. Fue penalizo, Pero lo cobró”, indicó en Todos Somos técnicos tras el triunfo de Universidad de Chile.

Publicidad

Pero Johnny fue más allá y también repasó a Colo Colo y Jorge Almirón, que tras el Superclásico siguió reclamando contra el juez nacional y que aún llora la derrota en e Nacional. “Hay que hacer una autocrítica en el futbol chileno también”, sentenció certero. 

Lee también
"Mucha bronca": Destruyen a Piero Maza tras escándalo internacional
Copa Libertadores

"Mucha bronca": Destruyen a Piero Maza tras escándalo internacional

Piero Maza desata un escándalo en la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Piero Maza desata un escándalo en la Copa Libertadores

Una más de Piero Maza: la polémica expulsión que marcó el Huachipato vs Calera
Chile

Una más de Piero Maza: la polémica expulsión que marcó el Huachipato vs Calera

El salto que dio Real Betis en ranking gracias a Manuel Pellegrini
Internacional

El salto que dio Real Betis en ranking gracias a Manuel Pellegrini

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo