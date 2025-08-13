El arbitraje chileno ha sido muy cuestionado en los últimos días. Esta vez sumó un nuevo capítulo, aunque en Copa Libertadores. Piero Maza fue protagonista de mala manera en Paraguay.

En uno de los partidos de ida de octavos de final, Cerro Porteño recibió a Estudiantes de La Plata en Asunción. En un duelo friccionado, parecía que el marcador terminaba 0-0 y que las emociones quedaban guardadas para la vuelta, pero no fue así.

La polémica de Piero Maza

Cuando se jugaban los descuentos del partido entre el Ciclón de Barrio Obrero y el Pincha, Guido Carrillo, atacante de la visita, ganó una pelota de guapo y se fue contra el arco de los paraguayos. Cuando iba a rematar, fue derribado y Piero Maza sancionó penal.

La decisión del árbitro chileno fue cuestionada por todo Cerro Porteño. Los futbolistas intentaban explicarle al juez que la jugada no era falta, pero no lograron hacerlo cambiar de opinión. Finalmente, Santiago Ascacibar cambió el lanzamiento por gol.

Fue el 1-0 para Estudiantes de La Plata y quedó cerca de sellar su paso a cuartos de final. Desde la transmisión oficial del encuentro, compuesta por comentaristas argentinos, aseguraron que no correspondía la sanción de penal. “No me parece falta”, indicó Chavo Fucks.

El VAR no llamó a Piero Maza y este mantuvo su decisión. En Paraguay quedaron furiosos con la jugada. En la repetición no se logra ver de manera clara la infracción y es muy fina.

La actuación de Maza en Paraguay deja en un mal pie al arbitraje chileno. Ya en la Liga de Primera han sido cuestionados con decisiones poco acertadas, pero ahora este mal momento cruza la frontera y queda reflejado a nivel internacional en la Copa Libertadores.