Este jueves se reveló un angustiante episodio sufrido por el entrenador de Paulo Díaz en River Plate, Martín Demichelis. El DT argentino casi se ahoga en una playa de Uruguay, junto a parte de su familia.

El técnico había pasado fin de año en Punta del Este, en medio de sus vacaciones. Según reveló el canal América TV Demichelis ingresó a una playa no habilitada para el baño y, que como si fuera poco, se encontraba sin salvavidas. Al ingresar al agua fue arrastrado hacia adentro por la corriente y las olas.

El panelista Oliver Quiroz explicó que el registro en video y los antecedentes “nos llegaron este martes a la producción… un mensaje contándonos la situación que se dio en la playa Laguna Escondida en José Ignacio”, una playa catalogada como “peligrosa”.

Puntualmente, el hecho ocurrió el pasado 31 de diciembre. Y no sólo Demichelis pudo perder la vida. En su imprudente acción, el entrenador estaba acompañado por sus hijos Bastián y Emma (fruto de la relación con la ex pareja, Evangelina Anderson), y una una sobrina identificada como Camila.

Irresponsabilidad de Demichelis, angustia y a salvo por suerte

La presentadora Karina Mazzocco contó que “la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, había decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua”.

Según las informaciones provenientes desde el otro lado de la cordillera, y por fortuna, en medio del angustiante momento aparecieron unos salvavidas, que se encontraban surfeando en la playa, aprovechando su día de descanso.

Pero no fue fácil, y pese a la experiencia de los “improvisados” salvadores, la tarea se extendió por varios minutos. El fuerte oleaje y la corriente no daban tregua a Demichelis y su familia. Tampoco a los rescatadores.

Finalmente Demichelis, los hijos del ex futbolista y la otra menor fueron sacados del agua. Fue casi un milagro en medio de una irresponsabilidad que pudo terminar en tragedia.

Por su parte, el popular Diario Crónica se preguntó “si Evangelina Anderson estaba al tanto de este episodio” vivido por sus hijos “o si se enteró de la impactante salvada por los medios”.