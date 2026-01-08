Paulo Díaz no tuvo unas vacaciones del todo tranquilas. Al terminar el horrible 2025 de River Plate, apareció en la lista negra de Marcelo Gallardo para esta temprada.

La prensa trasandina asegura que iba a ser uno de los cortados. Debía buscarse club y empezó a sonar en Medio Oriente, Brasil el Inter Miami e incluso de su vuelta al fútbol chileno.

También llegaron a decir que ni siquiera iba a hacer la pretemporada con el cuadro Millonario, elenco en el que aún tiene dos años más de contrato y donde gana un sueldo altísimo.

Díaz sigue firme en River Plate

Sin embargo, eso no ocurrió. Esta semana se unió a los trabajos que el cuadro trasandino está realizando en San Martín de Los Andes y se ve renovado para esta temporada.

Díaz está con River en la pretemporada

De hecho, se le aprecia en una actividad recreativa de rafting que realizaron todos durante los trabajos físicos antes de iniciar la temporada. Muy sonriente posó para la foto.

Publicidad

Publicidad

Señala el diario Olé que “el Muñeco decidió darles el día libre a los jugadores en lo que respecta al trabajo en sí, pero no los liberó por completo. Después de una mañana de relax dentro del Chapelco Golf & Resort, el plantel disfrutó de un rico asado en un almuerzo paradisíaco”.

Horas después, se dispuso que se lanzaran a hacer rafting, algo “similar al que había organizado en la pretemporada de 2022 en el Río Chimehuin, el afluente más grande de esa zona de la Patagonia”.

ver también Ni Colo Colo ni la UC: filtran que Paulo Díaz deja River Plate por el fútbol brasileño

De esta manera Díaz empieza de buena manera el año, intentando recuperar su nivel y tener así la confianza de Gallardo para ser una opción viable en la defensa de River.

Publicidad