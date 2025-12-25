Ni Colo Colo ni la UC: filtran que Paulo Díaz deja River Plate por el fútbol brasileño

Paulo Díaz enfrenta una compleja situación en River Plate. Tras no ganar ningún título y quedar fuera de la Copa Libertadores, el elenco de Marcelo Gallardo debe afrontar un complicado 2026. A tal punto donde el objetivo será ganar la Sudamericana sí o sí.

Pero antes de ello, el “Muñeco” debe pasar la podadora y limpiar el equipo de cara al año que viene. Entre las salidas ya se confirmaron nombres como Enzo Pérez, Pity Álvarez e Ignacio Fernández. El tema es que ahora uno de los referentes que tiene que buscar nuevo club es el seleccionado nacional.

Gallardo ya le informó a Díaz que no lo tendrá considerado para el año que viene. Incluso de quedarse, estará renegado a una posición de suplente. Lejos de aquellas campañas donde era titular indiscutido. Por lo que ahora se le busca club al ex Palestino y Colo Colo.

“Han llamado mucho, desde distintos países. Eso me pone contento, porque lo valoran”, indicó su padre Ítalo Díaz en conversación con Redgol. Incluso se deslizó la opción de que el jugador de 31 años estaría dispuesto a una nueva oportunidad en el fútbol chileno. Universidad Católica asomó como el principal candidato en el país, más pensando que disputará la Libertadores en 2026.

El salario de Paulo Díaz

El tema es que un gigante de Brasil se adelantó y estaría a detalles de quedarse con el nacido en Santa Cruz. Así lo informó el periodista Hernán Castillo. El comunicador trasandino confirmó que es muy probable que Paulo Díaz deje River Plate en este mercado de pases.

Incluso recalcó que hay un cuadro brasileño (que para evitar complicaciones no nombró, pero se indica que es Inter) que quiere contar con él. A tal punto que tiene el visto bueno tanto de River como de Díaz. ¿El problema? El alto salario del chileno.

Según los últimos reportes, Paulo Díaz recibió cerca de tres millones de dólares al año. Es decir una cifra que supera los 200 millones cada 30 días. Por lo que esto es el último ítem que falta para definir la salida del seleccionado nacional.

“¿Dónde le van a pagar lo que gana en River? Eso ya es otra cosa. Hasta el momento, sigue ahí y mientras no haya algo que iguale o sea superior, no va a salir“, sentenció Ítalo Díaz.

