Una noche histórica se vivirá este sábado 27 de diciembre desde el Mohamed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita. Así es porque como parte del evento The Ring V se llevará a cabo una gran velada de boxeo protagonizada por el japonés, Naoya Inoue (31-0), campeón absoluto del peso supergallo contra el joven mexicano y peleador invicto, David Picasso (32-0-1).

Alan ‘Rey David’ Picasso es un pugilista de 25 años nacido en Ciudad de México y quien buscará dar el gran batacazo del cierre del año, tumbando y por consiguiente llevándose todo el oro de la división supergallo que hoy está en manos del nipón.

Inoue deja sorpresivamente Japón y ahora es el Medio Oriente el escenario que se robará todas las miradas de los fanáticos y especialistas del pugilismo. Conoce todos los detalles de este gran evento central, a continuación, en RedGol.

ver también ¡Lo mandó al hospital! Anthony Joshua lo pone a dormir a Jake Paul en la “Pelea del Año”

¿A qué hora pelea Naoya Inoue vs. David Picasso?

La pelea central entre Naoya Inoue y David Picasso se celebrará este sábado 27 de diciembre de 2025 cerca de las 09:45 AM horas desde el Mohamed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte del evento The Ring V.

Por otro lado, el inicio del evento con las peleas preliminares ocurrirá cerca de las 06:00 AM de la madrugada del país.

Horarios LATAM del evento

Horario inicio evento Horario Inoue vs. Picasso Países de LATAM 03:00 horas 06:45 horas* México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 04:00 horas 07:45 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 05:00 horas 08:45 horas* Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 06:00 horas 09:45 horas* Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. *Hora estimada.

Publicidad

Publicidad

Transmisión: Dónde ver Naoya Inoue vs. David Picasso

Este evento de boxeo no contará con transmisión por TV en Chile ni Latinoamérica y solamente se podrá ver de forma exclusiva a través de la plataforma online, DAZN , en modalidad pago por evento (PPV).

El precio del evento es de $18.491 y se puede compatibilizar con una suscripción de prueba de 7 días. Para este evento, la plataforma contará con la transmisión de toda la cartelera, además de análisis previo y repeticiones bajo demanda.

Publicidad

Publicidad

Cartelera oficial de Naoya Inoue vs. David Picasso