En el fondo, todos los fanáticos del boxeo esperaban este momento. Luego de ganar peleas de dudosa reputación, el youtuber estadounidense Jake Paul tenía su primer combate “en serio” ante un ex campeón mundial como Anthony Joshua.

El Kaseya Center de Miami fue el escenario de un combate que se denominó comercialmente como “la pelea del año”, pero que estuvo lejos de cumplir con ese mote, por la inmensa superioridad que mostró el británico sobre el cuadrilátero.

A pesar de los múltiples trucos que utilizó Jake Paul para sacarlo de foco y quitarle ritmo, Joshua impuso sus términos y se quedó con la batalla tras un furioso K.O. en el sexto round, que incluso mandó al influencer hasta el hospital.

El K.O. de Anthony Joshua que mandó al hospital a Jake Paul

Cuando quedaba 1:40 minutos para el final del sexto asalto, el europeo llevó al youtube al rincón rojo, donde luego de un golpe recto al estómago, aprovechó ese medio segundo que el estadounidense se desprotegió para conectar un gancho de derecha.

El golpe provocó la sorpresa de Jake Paul que no sólo con su rostro hizo notar que el combo le llegó con toda la furia, tras el combate se informó que debió ser trasladado hasta un hospital, puesto que la acción de Joshua le provocó doble fractura de mandíbula.

Un K.O. que pone pausa a la incipiente carrera del influencer en el boxeo, donde obtuvo victorias ante dos ex campeones mundiales como Mike Tyson o el mexicano Julio César Chávez Jr., pero cuando hubo alguien serio, lo pusieron a dormir.

¿Cuánto dinero se llevan por la pelea?

Tanto Anthony Joshua como Jake Paul obtuvieron por este combate una multimillonaria bolsa, por un total de US$174 millones de dólares, que se repartió de manera equitativa, es decir, 50 por ciento para cada uno. Negocio redondo.