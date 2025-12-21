La U de Chile ha intentado avanzar con su mercado de fichajes mientras trata de llegar a acuerdo para la salida de Gustavo Álvarez. Pero esto, más que ayudarle, le está generando un problema incluso con jugadores que parecían estar listos.

Desde hace algunas semanas que el nombre de Lucas Romero ha comenzado a sonar cada vez con más fuerza en el Centro Deportivo Azul. El defensor del Recoleta de Paraguay había tenido conversaciones con el club e incluso se habló de un preacuerdo.

Sin embargo, lo que parecía ser una llegada inminente ahora se ha transformado en todo un problema. Esto, ya que según cuentan en tierras guaraníes, un gigante sudamericano se metió a pelear por el defensor.

A la U le sale un grande a pelear el fichaje de Lucas romero

En la U las cosas están lejos de ser tranquilas. El Romántico Viajero está tratando de armar su plantel para la temporada 2026, pero la situación de Gustavo Álvarez no le está ayudando nada.

Lucas Romero interesa en la U pero se encontraron con competencia cuando parecía estar listo el acuerdo. Foto: Instagram.

Ahora, cuando parecía tener todo listo para firmar a Lucas Romero, al elenco estudiantil le apareció una tremenda competencia. Así lo dio a conocer el relator Arturo Rubin en su cuenta de X (ex Twitter), donde reveló que hay otro club tentando al zaguero paraguayo.

¿Cuál? Según explicó el rostro deportivo paraguayo “Olimpia interesado en Lucas Romero“. El gigante guanarí está buscando un central y apuesta por robarle el fichaje a la U.

De hecho, el relator enfatizó en que el Rey de Copas hará todo lo posible por quedarse con el zaguero. Tanto, que incluso “la oferta a Recoleta será a través de Regis Marques“.

La situación tiene al elenco estudiantil agarrándose la cabeza. Hace sólo algunos días el acuerdo era inminente, pero ahora las cosas se complicaron a un punto en que puede pasar cualquier cosa.

La U quiere fichar a toda costa a Lucas Romero tras la salida de Ignacio Tapia. No obstante, Olimpia le puede amargar los planes y así dejarlo sin pan ni pedazo en días muy complicados para la institución.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Romero en la temporada 2025?

Lucas Romero interesa en la U y Olimpia luego de haber disputado un total de 34 partidos oficiales en 2025 con Recoleta. En ellos aportó con 1 gol y 2 asistencias en los 2.654 minutos que acumuló dentro de la cancha.