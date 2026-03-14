U de Chile tuvo una visita a Coquimbo Unido como el primer desafío luego del término oficial del ciclo de Francisco Meneghini. Un viaje al estadio Francisco Sánchez Rumoroso que tuvo muchas complicaciones para el DT interino John Valladares.

Todo eso mientras la gerencia deportiva de Azul Azul busca al sucesor de Paqui: hablaron con el uruguayo Jorge Fossati y también le ofrecieron el puesto al argentino Fernando Gago. Y escogieron resguardar el detalle de los cinco lesionados que tiene el plantel estelar.

Frente a los Piratas, los azules contaron con el retorno de Juan Martín Lucero, quien dejó atrás una molestia muscular y fue al banco de suplentes. Y a diferencia de lo hecho durante las seis fechas anteriores en la Liga de Primera 2026, esta vez no hubo parte médico.

John Valladares, el DT interino de Universidad de Chile y de fondo se ve el Gato Lucero. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Restaba aclarar algunas dudas, como por ejemplo el motivo de la ausencia del venezolano Bianneider Tamayo. O si el tiempo de baja de Charles Aránguiz será de ocho semanas y no de cuatro, como se pensó inicialmente. Muchas dudas que tienen los fanáticos de la U en este turbulento presente.

O una actualización del estado de Lucas Assadi, quien ni siquiera estuvo en la visita al estadio Monumental en la única victoria que tuvo el ciclo de Meneghini como DT del Romántico Viajero. Pero no hubo nada de eso en el duelo ante el actual campeón del fútbol chileno.

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U de Chile omite su parte médico en la visita a Coquimbo Unido

Quizá la U de Chile no reveló el parte médico para enfrentarse a Coquimbo Unido porque esa lista de lesionados les parecía de dominio público. Pero no quedó clara la razón. Por lo pronto, en el Bulla buscan elegir la mejor opción posible para el nuevo DT.

Las bajas ofensivas de la U le dieron una chance a Ignacio Vásquez. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Mientras tanto, el staff médico avanza en las recuperaciones de la enfermería, que sumó como último paciente a Matías Zaldivia. Otro de los que terminó con un desgarro. El “22” sufrió dicha lesión en el semitendinoso, uno de los tres músculos que tiene el isquiotibial. Habrá que seguir esperando.

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Los azules lograron una victoria por 1-0 gracias a un gol de Maximiliano Guerrero, quien empalmó de buena manera un centro de Agustín Arce. Lucero finalmente no vio acción en el duelo ante los Piratas, pero sí tuvo una jornada especial el mundialista chileno-colombiano Jhon Cortés, quien jugó por primera vez con el Bulla a los 17 años.

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Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Coquimbo Unido y Universidad de Chile llevan siete partidos en la Liga de Primera 2026 y así van en la tabla de posiciones.

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