¡Con cambios! La formación confirmada de U. de Chile contra Coquimbo Unido

U. de Chile tiene todo listo para enfrentar a Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas. Los azules, con el interino Jhon Valladares en la banca, salen a buscar un triunfo en la Liga de Primera.

No fue una semana fácil de trabajo para el técnico de emergencia azul, quien debió ordenar el equipo con seis bajas confirmadas. Hoy no están los lesionados Lucas Assadi, Matías Zaldivia, Charles Aránguiz, Bianneider Tamayo y Octavio Rivero, y el suspendido Marcelo Díaz.

En su primer partido, el DT opta por un 4-3-3 para enfrentar al vigente campeón del fútbol chileno. Las novedades son Lucas Romero, quien buscará su oportunidad en el mediocampo, e Ignacio Vásquez, quien acompañará a Maximiliano Guerrero y a Eduardo Vargas en delantera.

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La formación de U. de Chile contra Coquimbo Unido

Aunque está disponible después de la lesión que lo sacó contra Palestino en Copa Sudamericana, Juan Martín Lucero no aparece como titular en este partido entre U. de Chile y Coquimbo Unido. Pero es alternativa en la banca junto con el joven atacante Martín Espinoza.

Con todo esto, la U formará con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales; Lucas Romero, Israel Poblete y Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

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En tanto, el Pirata va con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Alejandro Azócar, Guido Vadalá, Martín Mundaca; Nicolás Johansen.

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