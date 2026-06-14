“Error muy grande”: La jugada que desató el enojo de Fernando Gago en la U

El DT trasandino lamentó el empate ante Calera y enfatizó que son dos puntos perdió en la Liga de Primera.

Universidad de Chile dejó escapar tres puntos de oro en la Liga de Primera. El elenco dirigido por Fernando Gago no supo aguantar la ventaja y terminó repartiendo unidades con Unión La Calera.

Es que a los 15 minutos el Romántico Viajero ya ganaba 2-0 con goles de Nicolás Ramírez y Eduardo Vargas. Sin embargo, el cuadro azul se durmió y esto lo aprovecharon los cementeros.

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Lo que molestó a Gago por la farra que significó dejar escapar puntos nuevamente. Si hasta reconoció que estuvieron cerca de perder el encuentro ante los caleranos. “El primer tiempo tuvimos situaciones para hacer el marcador aún más abultado. En el segundo no salió nada de lo que planeamos”, confesó el DT.

La jugada que desató el enojo de Fernando Gago en la U

Pero hubo una jugada que marcó especialmente la molestia de Gago. Esto tuvo relación con el primer gol de Unión la Calera. Lo que se registró en el minuto 44 con anotación de Matías Campos.

El ariete se las ingenió para cabecear entre tres jugadores de la U y marcó la remontada de los locales. “El gol es un error muy grande, otra vez perdemos un duelo aéreo”, enfatizó el trasandino a TNT Sports.

“Al final el partido estaba roto, había situaciones de juego que ya eran jugar mano a mano. Por ahí nos apresuramos y nos faltó el último pase. Da bronca”, sentenció molesto con lo registrado por sus pupilos.

Así quedó la tabla de la Liga de Primera con el empate de la U y Calera.

Ahora a la U de Gago le queda un partido pendiente por la Liga de Primera. Lo que se disputará el próximo 18 de junio cuando reciban a O’Higgins en el Estadio Nacional.