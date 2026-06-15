Uno de los grandes goleadores chilenos en las Copas del Mundo, dijo presente en la sede de Miami del torneo.

Una sorpresiva aparición tuvo el Mundial 2026 en la jornada del lunes en la sede de Miami, porque el histórico Marcelo Salas dijo presente en compañía de su hija Camila.

El Matador publicó algunas historias en sus redes sociales, donde se le pudo ver observando un partido que nadie quería perderse en el estadio Miami, con Marcelo Bielsa como protagonista.

El histórico de la selección chilena y uno de sus grandes goleadores en un Mundial, estuvo viendo el estreno de la selección de Uruguay ante la selección de Arabia Saudita.

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El Matador dejó su huella en el Mundial

El Mundial 2026 ha sido un lugar de encuentro para las estrellas del fútbol, pero, además, para los históricos jugadores que algunas vez brillaron con grandes actuaciones en estos torneos.

Uno de ellos fue Marcelo Salas, quien en el Mundial de Francia 1998 se anotó con cuatro goles en el torneo en Europa, siendo su única y mejor participación con la Roja.

Por lo mismo, siempre está ligado a estos torneos, donde ahora asistió como un hincha más en el estadio Miami, con el estreno de Uruguay en el torneo de la mano de Marcelo Bielsa.

En las fotos y videos se vio en compañía de su hija Camila quien lo acompaña en Estados Unidos, además que lo respalda en esta pasión viendo un nuevo Mundial en la cancha.

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