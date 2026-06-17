Lionel Messi sorprendió a todos al asegurar que los últimos días previos al Mundial 2026 no fueron fáciles , sino complicados.

Lionel Messi la rompió al guiar a la selección argentina en un debut con triunfo por 3-0 frente a Argelia, por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo 2026. Y fueron tres goles históricos del ex atacante del Barcelona…

Messi igualó y superó a Kylian Mbappé (que recién lo había sobrepasado), le empató a Ronaldo y finalmente alcanzó a Miroslav Klose como los goleadores históricos en el registro completo de los mundiales.

Tras el duelo, La Pulga volvió a sorprender, esta vez con sus declaraciones, las que en parte explican sus lágrimas al anotar el primero de sus tres conquistas en Kansas City.

“La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros porque pues estuvieron siempre como siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más“, dijo Messi sin profundizar más.

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Messi y Argentina: ticket de hecho al debut y ahora a disfrutar

Eso sí agregó que “como yo digo, todo lo que estoy viviendo ahora es extra. Tuve la suerte de conseguir todos los sueños a nivel, o más, de lo que podía haber llegado a nivel individual, a nivel grupal. Hoy estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso, de sentirme bien, por suerte, para poder disfrutarlo dentro de la cancha como siempre me gustó a mí, y nada, la verdad que todo lo que viví es mucho más de lo que se podía imaginar cuando era chico”.

Messi revela que pasó días difíciles previo al debut en el Mundial.

La prensa argentina da a entender que esta carga emocional extra que perturbado a Messi es el hecho de comenzar el último Mundial de su carrera que le permitirá la edad y la ansiedad y presión por el récord de Klose.

Sobre el duelo manifestó que “sabíamos que iba a ser un partido complicado porque sabíamos que ellos tienen muy buenos jugadores, que son dinámicos, intensos, que si les dejábamos la pelota no podrían generar, pero creo que estuvimos bien paraditos cuando no tuvimos la pelota, tuvimos suerte de poner una ventaja y manejar el partido”.

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“A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando cuando estoy bien doy el máximo, estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, creo que somos muy parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ayudaré al equipo”, sentenció.

Resumen:

-Lionel Messi anotó tres goles en el triunfo 3-0 de Argentina ante Argelia.

-Miroslav Klose fue alcanzado como máximo goleador histórico en los mundiales.

-Kansas City albergó el debut de la selección argentina por el Grupo J.