Roy Keane aseguró que el argentino debió ser expulsado tras la dura entrada que tuvo contra Aïssa Mandi en el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026.

La figura de Lionel Messi ha divido aguas tras el debut de Argentina en el Mundial 2026. Más allá de su brillante debut con triplete incluido ante Argelia, hay una acción del rosarino que está siendo tema de debate.

Nos referimos al feo planchazo que el delantero del Inter Miami le propinó al defensor Aïssa Mandi cuando el partido estaba 1-0 a favor de los sudamericanos. A pesar a la presencia del VAR, el árbitro Szymon Marciniak ni siquiera le mostró amarilla al 10.

En medio de las múltiples defensas en torno a la figura de argentino, uno que salió a criticar con todo su accionar y el de los árbitros fue Roy Keane, leyenda del Manchester United y de la selección de Irlanda.

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Keane apunta al temor de los árbitros con Lionel Messi

El ex mediocampista aseguró tras el partido que “esa entrada fue una absoluta deshonra. Tarde, con tacos por delante, directo al tendón de Aquiles, un territorio que pone fin a carreras”.

“En cualquier otro jugador, en cualquier otro lado, es tarjeta roja directa y te vas marchando antes del medio tiempo. Pero no cuando se trata de Messi. El árbitro se acobarda, el VAR echa un vistazo rápido y dice ‘nah, sigue adelante, chico’”, agregó.

Esta fue el duro planchazo por el que Lionel Messi ni siquiera vio la tarjeta amarilla en su debut en el Mundial 2026. | Foto: Captura/Gemini.

Para cerrar, Keane afirmó que “el fútbol se ha vuelto blando. Los grandes nombres se protegen, al resto los crucifican. Un chiste absoluto de arbitraje en el escenario más grande de todos”.

El próximo desafío de los albicelestes en este Mundial 2026 será ante Austria el lunes 22 de junio a las 13:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas. El combinado europeo viene de vencer por 3-1 a Jordania en su debut por el Grupo J.

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