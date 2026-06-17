El ex delantero francés aseguró que el fuerte planchazo del rosarino a Aïssa Mandi no era para expulsión. “Está concentrado en el balón e intentando realizar una acción de fútbol”, declaró.

Pese a debutar a lo grande con un triplete, Lionel Messi está en el centro de la polémica en este Mundial 2026. El rosarino fue la figura de Argentina en el 3-0 sobre Argelia, pero una acción suya durante el partido se robó varias miradas.

Hablamos del feo planchazo que el 10 le pegó al defensor Aïssa Mandi cuando el partido estaba 1-0 a favor de la albiceleste. Pese a la presencia del VAR, el árbitro Szymon Marciniak ni siquiera amonestó al atacante del Inter Miami.

Todo esto ha generado un interesante debate en el mundo del fútbol, con varias ex figuras del deporte rey que han salido a defender al trasandino, sobre todo ante quienes están exigiendo que debió ser expulsado por su fuerte entrada.

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Henry salta a defender a Messi tras su planchazo en el Mundial 2026

Uno que salió a defender al ex Barcelona fue el francés Thierry Henry, quien tras el partido afirmó que “cuando lo ves de nuevo, puedes ver claramente que Lionel Messi está concentrado en el balón e intentando realizar una acción de fútbol, no intentando lastimar a nadie”.

“Sí, hay contacto. Sí, se ve incómodo. Pero no cada falta es tarjeta roja. Por eso existe exactamente el VAR: para ralentizar todo y determinar si hubo alguna intención maliciosa o juego peligroso grave”, agregó el galo.

Esta es la fuerte entrada por la que Lionel Messi ni siquiera vio la tarjeta amarilla en su debut en el Mundial 2026. | Foto: Getty.

El próximo partido de Argentina en este Mundial 2026 será enfrentando a Austria el lunes 22 de junio a las 13:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas. El seleccionado europeo viene de superar por 3-1 a Jordania en su debut por el Grupo J.

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