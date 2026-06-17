El ex árbitro internacional, Iván Guerrero, confirma que patadón viral de Messi debió sacar a La Pulga del partido contra Argelia, pero el trato especial del arbitraje lo salvó. ¡Ni amarilla le pusieron!

La polémica crece. Es que desde hace años los reclamos apuntan a que Lionel Messi es juzgado con otro reglamento dentro de la cancha, o al menos tiene mayor margen de acción de parte del arbitraje. Y eso fue lo que pasó este pasado martes en el Argentina versus Argelia.

La Albiceleste debutó en la Copa del Mundo 2026 con triunfo por 3-0, triplete de La Pulga (alcanzó a Miroslav Klose como goleador histórico de las citas planetarias)… Pero entremedio metió un planchazo que no le costó ni tarjeta amarilla.

Messi le dio con la planta del zapato en el gemelo a Aïssa Mandi. El árbitro polaco, Szymon Marciniak, no consideró la tarjeta amarilla que, de haber sido al revés, hubiera sido roja. Peor aún, en el VAR tampoco vieron el patadón.

En conversación con RedGol, el exárbitro FIFA, Iván Guerrero, confirma que lo de Messi era expulsión y deja botando que en el mismo arbitraje están conscientes de la manga ancha para el capitán argentino.

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“Tienen miedo de ponerle tarjeta a Messi”

“Tengo un gran respeto por Messi como jugador, me parece que es extraordinario y ayer lo volvió a demostrar. Pero lo que me parece mal es que los que tienen que impartir justicia tengan miedo de sacarlo de la cancha o ponerle una tarjeta amarilla”, dijo Guerrero.

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Agrega que “sin ir más lejos, ayer le puso un planchazo tremendo en el gemelo a un rival y no pasó nada, absolutamente nada. No le pusieron ni amarilla. Y esa jugada a cualquier otro jugador le costaba la tarjeta roja y expulsión. Lo digo con toda seguridad. Entonces lo único que uno pide es que a todos los traten de igual forma, con las mismas reglas del fútbol. Que no tengan otro margen porque se llama Messi, Cristiano Ronaldo o Mbappé. Su trayectoria no les puede dar chipe libre. Eso no corresponde”.

“Y es bien vergonzoso que los relatores argentinos no digan nada. En cualquier otra situación hablan, pontifican y se las dan de que se saben el reglamento, pero cuando el tema los favorece se hacen los lesos”, expuso.

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“Esa jugada de ayer pasó colada, ni lo comentaron. A mí me parece que es un planchazo fuerte en el gemelo y lo pudieron expulsar, o por lo menos ponerle amarilla. Pero correspondía la roja“, sentenció Iván Guerrero.

Resumen:

-Triplete de Lionel Messi: Argentina debutó ganando 3-0 a Argelia en el Mundial 2026.

-Miroslav Klose: fue igualado por Messi como goleador histórico de las citas planetarias.

-Szymon Marciniak: el árbitro polaco no sancionó con tarjeta la falta sobre Aïssa Mandi.