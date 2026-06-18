El defensor vive un complicado escenario que le abre la puerta de salida de la T.

Matías Catalán cada cierto tiempo da vueltas en alguno de los grandes del fútbol chileno. Ahora esto podría tomar más fuerza luego de una fuerte medida de Talleres en su contra.

Jorge Sampaoli arribó a la T y desde el club comienzan a pensar lo que será la próxima temporada, donde esperan que el equipo retome las posiciones protagónicas. Catalán parecía ser parte importante del proyecto, pero todo dio un giro.

Catalán sufre en Talleres

Matías Catalán tuvo que darse la vuelta larga en el fútbol para encontrar su lugar en el mundo. Luego de un paso por el Atlético San Luis y Pachuca de México, arribó a Talleres de Córdoba en 2022 y terminó transformándose en figura.

Sus buenas actuaciones en la T, incluso le abrieron las puertas de la selección chilena, disputando las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 y estando en la Copa América de 2024. Claro que ahora, vive la otra cara del fútbol y no lo pasa bien.

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Matías Catalán finaliza su contrato con Talleres de Córdoba a fines de 2026. El jugador todavía no ha renovado su vínculo y desde el club decidieron “cortarlo” por esta situación. De acuerdo al medio argentino La Voz, el defensa fue apartado de los trabajos del plantel.

Esto complica a Jorge Sampaoli. Según indica el medio antes citado, el entrenador no tiene que ver con la decisión. De hecho, el casildense considera importante a Catalán en su proyecto, pero la dirigencia no está dispuesta a dejar que el futbolista se vaya libre sin extender su contrato.

Catalán supo ser seleccionado. Imagen: Photosport

Ahora Matías Catalán se mantendrá alejado de sus compañeros hasta que haya una solución al conflicto contractual. En el pasado el jugador de 33 años ha sonado en Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. En caso de que no se llegue a buen puerto, todo esto podría forzar su salida anticipada y los clubes nacionales podrían sondearlo como refuerzo. Todo puede pasar.