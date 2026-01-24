La confianza se devuelve con confianza, y así lo entendió perfectamente Bruno Barticciotto. En su regreso formal al fútbol argentino, el atacante fue parte del primer “duelo de chilenos” en el Apertura 2026, donde Talleres de Córdoba se medía ante Newell’s Old Boys.

Mientras en el local, el hijo de la leyenda alba arrancó en el banco de suplentes, sus compatriotas Matías Catalán y Ulises Ortegoza fueron titulares y jugaron los 90 minutos, al igual que el arquero Gabriel Arias en su estreno con los rosarinos.

En duelo de chilenos: Barticciotto brilla en Talleres

Tras un primer tiempo donde ambos equipos no se hicieron daño, en el complemento aparecieron los goles. Al minuto 58 hizo su estreno goleador el paraguayo Ronaldo Iván Martínez mediante un cabezazo para abrir el marcador.

A los 66′ hizo su ingreso Bruno Barticciotto en reemplazo del juvenil Giovanni Barone. 20 minutos después, a los 86′, el chileno desbordó por la derecha y dentro del área dejó a tiro de gol a Valentín Depietri, que venció a Arias y puso el 2-0 para Talleres.

Sin embargo, el triunfo no fue sencillo para los cordobeses. Newell’s descontó sobre el final del juego mediante el uruguayo Walter Núñez, pero no les alcanzó el tiempo para igualar. Victoria clave para el equipo de los chilenos que arranca con el pie derecho.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Talleres de Catalán, Ortegoza y Barticciotto es uno de los cuatro líderes que tiene el Grupo A del Apertura 2026 en Argentina tras sumar triunfo en la primera fecha, mientras que Newell’s de Arias es uno de los colistas sin sumar unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la segunda fecha del balompié trasandino, ambos equipos verán acción el martes 27 de enero. Mientras la “T” visitará en otro duelo de chilenos a Vélez Sarsfield de Claudio Baeza y Diego Valdés; la “Lepra” recibirá al Independiente de Luciano Cabral y Lautaro Millán.

