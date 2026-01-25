Christiane Endler encendió las alarmas este sábado en Francia. La histórica portera chilena vivió un complejo momento durante el duelo entre Olympique de Lyon y Olympique de Marsella, válido por la Copa de Francia femenina, pese a que su equipo terminó celebrando una contundente victoria.

La arquera y capitana de la selección chilena fue titular, pero su presencia en cancha duró poco. En los primeros minutos del encuentro, “Tiane” salió a cortar un balón fuera de su área y protagonizó un fuerte choque con una jugadora rival, recibiendo un impacto directo en el rostro que generó inmediata preocupación.

El golpe le provocó un profundo corte en la ceja izquierda, cerca del ojo, lo que obligó al cuerpo médico a ingresar rápidamente al campo. Aunque fue atendida de inmediato, Endler no pudo continuar y terminó siendo sustituida a los 18 minutos de juego, dejando una imagen que no pasó inadvertida.

Tiane Endler reacciona al corte en su rostro:

Tras el partido que terminó con triunfo del Lyon por 5-1, fue la propia Endler quien se encargó de llevar tranquilidad a sus fanáticos.

Fue a través de sus redes sociales, donde la guardameta compartió fotografías de su rostro luego del procedimiento médico, donde se aprecian claramente los puntos de sutura (imagen sensible). En total, recibió cinco puntos y acompañó la publicación con un tranquilizador mensaje: “Estamos bien

Horas antes, sin embargo, desde la institución gala compartieron una imagen en Instagram donde se ve a la portera nacional celebrando junto a sus compañeras, una señal positiva en medio de la preocupación.

Eso sí, desde Lyon aún no ha informado el tiempo estimado de recuperación de Endler, ni si la lesión afectará su participación en los próximos compromisos de la temporada.